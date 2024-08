Ist es bald so weit? So groß ist Lisa Mantlers Babybauch

Lisa Mantler (22) und ihr Ehemann erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. In den sozialen Medien teilt die TikTok-Bekanntheit seither fleißig Details rund um ihre Schwangerschaft. Auf Instagram präsentiert die Influencerin stolz ihre Babykugel, die bereits mächtig gewachsen ist. Währenddessen liegt die Mama in spe auf dem Sofa und streichelt liebevoll ihren Bauch. An ihrem Finger blitzt zudem ein Ring, der aus goldenen Buchstaben gefertigt ist, die das Wort "Mom" bilden.

Die freudigen Neuigkeiten der Schwangerschaft machten Lisa und ihr Partner Jonas vor rund zwei Monaten publik. Auf einem Pärchenfoto kuschelten die Eheleute miteinander und zeigten erstmals den wachsenden Babybauch der 22-Jährigen. Ihren Beitrag betitelten die werdenden Eltern mit den Worten: "Dreiköpfige Familie wird geladen!" Anlässlich der Babynews gab es daraufhin zahlreiche Gratulationen von einigen Promis, wie beispielsweise den Influencerinnen HealthyMandy (29) und Kisu (32).

Zwar hält Lisa bisher den Namen ihres Wonneproppens geheim, dafür enthüllte sie jedoch, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet – und zwar mit einem niedlichen Video ihrer Gender-Reveal-Party. In diesem öffneten die Beauty und ihr Partner eine Box, aus der zahlreiche blaue Luftballons stiegen. Diese machten deutlich, dass ein kleiner Sohnemann auf dem Weg ist. "Was für ein besonderer Moment! Das Wichtigste ist, dass unser Kleiner gesund ist. Immer noch erstaunlich zu wissen, dass wir einen kleinen Jungen bekommen. Ich kann es kaum erwarten!", schwärmte die Medienpersönlichkeit.

Lisa Mantler, Influencerin

Jonas und Lisa Mantler im Juli 2024

