Cate Blanchett übernimmt Hauptrolle in Londoner Theater

Für die britischen Anhänger der Schauspielerin Cate Blanchett (55) gibt es fantastische Neuigkeiten! Die talentierte Darstellerin wird die Hauptrolle der Arkadina in einer neuen Bühnenadaption von Anton Tschechows "Die Möwe" in London übernehmen. Im berühmten Barbican Theatre sollen die Aufführungen ab Februar 2025 für sechs Wochen stattfinden. Der Regisseur des Stücks, Thomas Ostermeier, betonte kürzlich gegenüber BBC News seinen Stolz über die prominente Besetzung: "Ich kenne und bewundere Cate seit vielen Jahren, und es ist immer ein Privileg, sie auf der Bühne zu sehen."

Der Deutsche untermalte in Bezug auf den Hollywoodstar, wie groß seine Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit bereits jetzt sei: "Ich bin begeistert, dass wir mit dieser Produktion von 'Die Möwe' im Barbican unsere erste künstlerische Zusammenarbeit eingehen [...]." Er ergänzte, dass es auch für London eine ganz großartige Gelegenheit sei, diese "einmalige Schauspielerin" live zu erleben. Die Produktion stellt Cates ersten Bühnenauftritt nach rund sechs Jahren dar. Sie stand zuletzt 2019 mit dem Stück "When We Have Sufficiently Tortured Each Other" in der britischen Hauptstadt auf der Bühne.

Zu London hat die 55-Jährige nicht nur aufgrund ihrer beruflichen Vergangenheit eine ganz besondere Verbindung. Bei "Watch What Happens Live" berichtete die Theaterschauspielerin zuletzt nämlich von einem royalen Mittagessen mit Queen Elizabeth II. (✝96)! Im Buckingham Palace habe sie vor einigen Jahren eine Menge Spaß gehabt – was vorrangig am Gatten der einstigen Monarchin gelegen habe: "Prinz Philip (✝99) hat mich einfach gefragt, ob ich ihm mit seinem DVD-Player helfen könnte."

Getty Images Cate Blanchett und Thomas Ostermeier, April 2010

Getty Images Queen Elizabeth II. und Cate Blanchett

