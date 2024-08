Cora Schumacher träumt von erneuter Dschungelcamp-Teilnahme

Seit einigen Tagen kämpfen die legendärsten Berühmtheiten im Allstars-Dschungelcamp um den Sieg. Scheinbar hat die Show auch eine frühere Kandidatin wieder auf den Geschmack gebracht: Cora Schumacher (47) möchte zurück in den TV-Urwald! Im Gespräch mit RTL plaudert die Reality-TV-Darstellerin jetzt aus, unter welcher Bedingung sie sich dem Abenteuer erneut stellen würde: "Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich noch mal irgendwann eine Möglichkeit. Meine Managerin würde mich bestimmt umbringen. Also für die 25 Prozent Gage, die ihr mir beim letzten Mal abgezogen habt, würde ich vielleicht noch mal kommen!"

Denn obwohl Cora vergangenes Jahr bereits am dritten Tag das Camp freiwillig verlassen hatte, betont sie nun: "Ich habe mich da extremst wohlgefühlt. Das war so genau mein Ding. Eigentlich fand ich das so schade, weil ich habe das total genossen, so nachts. Die Frösche quaken, weil ich hatte meine Pritsche direkt an einem Fluss." Seit dem Outing ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (49) und dem darauffolgenden öffentlichen Zoff zwischen dem Ex-Ehepaar rückt natürlich auch ihr früher Dschungel-Exit wieder in den Fokus. "Ich weiß, dass es derzeit wirklich viele Diskussionen um das Thema gab. Ich muss euch wirklich leider enttäuschen. Ich war einfach nur krank und das war einfach der Punkt und ich habe für mich die Entscheidung getroffen", betont die Mutter von David Schumacher (22) jedoch bestimmt.

Bereits kurz nach ihrem Auszug aus dem Camp äußerte Cora auf Instagram ihr Bedauern. "Während sich die Stars, die jetzt rauskommen, über ein gewohntes Leben mit Dusche, Essen und Bett freuen, würde ich fast alles dafür geben, wieder zurück ins Camp zu können", klagte die ehemalige Rennfahrerin. Als Grund für ihr Aufgeben nannte Cora ihren starken Husten, der sich durch den Rauch am Lagerfeuer stetig verschlechterte.

Anzeige Anzeige

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Coras Idee, sich erneut ins Dschungelcamp zu wagen? Super! Ich würde sie gern noch einmal sehen. Nicht gut. Sie hatte ihre Chance… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de