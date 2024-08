Fans reicht es: Dieser Allstars-Dschungelcamper soll fliegen

Die erste Woche im Allstars-Dschungelcamp ist schon bald rum. Zwei Legenden mussten bereits ihre Koffer packen und den Urwald von Südafrika umgehend verlassen: Einerseits traf es David Ortega (39), den die anderen Camper rauswählten. Andererseits räumte Hanka Rackwitz (55) freiwillig das Feld. Heute Abend steht bereits der nächste Exit an – doch welcher Star soll nicht länger um den Sieg kämpfen dürfen? Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, sind sich die Promiflash-Leser größtenteils einig, wen sie nicht länger im Dschungel sehen möchten: Von insgesamt 1.216 Teilnehmern stimmten 855 (70,3 Prozent) gegen Giulia Siegel (49).

Auf dem zweiten Exit-Platz landete – wenn auch mit deutlichem Abstand – Winfried Glatzeder (79). 125 Leser (10,3 Prozent) finden, dass der Schauspieler heute Abend das Camp verlassen sollte. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Stars genauso denken und sowohl Giulia als auch Winfried auf ihrer Abschussliste stehen haben? Bei Ersterer dürfte davon auszugehen sein, dass ihre Mitcamper derzeit schwer genervt von ihr sind. Zuletzt legte sich das Model mit Kader Loth (51) an, weil diese ihre Binde in Klopapier einwickelte – bekanntlich eine echte Mangelware im Dschungel. Kader fühlte sich durch die Tochter von Ralph Siegel (78) bloßgestellt. "Das ist so peinlich! Das ist so ein intimes Thema. Dass ich so was überhaupt erwähnen muss... Sie hat mich bloßgestellt", regte Kader sich über Giulia auf.

Winfried hält sich derweil eher im Hintergrund und mischt sich kaum in die Streitigkeiten der anderen ein. Seine Unaufdringlichkeit könnte jedoch auch in der Tatsache begründet liegen, dass er bereits fast 80 Jahre alt ist. Immerhin ist die Zeit in der Wildnis zwischen Zoff, Schlafmangel und Hunger für ihn höchstwahrscheinlich besonders anstrengend. Welche der Dschungel-Legenden sich heute Abend letztlich verabschieden muss, wird sich noch zeigen...

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel, Allstars-Dschungelcamp-Star

Anzeige Anzeige

RTL Winfried Glatzeder, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de