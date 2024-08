Geld weg: Schon wieder Blackout bei "Are You The One?"-VIP

Die Singles bei Are You The One – Reality Stars in Love scheinen einfach nicht den richtigen Riecher zu haben. In der Matching Night finden sich die TV-Bekanntheiten zwar zu Paaren zusammen, allerdings gibt es unter ihnen kein einziges Perfect Match! Dadurch verlieren sie auf einen Schlag 50.000 Euro. "Ihr spielt also ab sofort um 130.000 Euro", verkündet ihnen Sophia Thomalla (34). Lars Maucher (27) kann nach dem Blackout nur lachen und stellt fest: "Wir sind die schlechteste Staffel, die es je gegeben hat!"

Eine Teilnehmerin der Kuppelshow kann dem Ergebnis aber auch etwas Gutes abgewinnen. "Ich habe mir irgendwie ein Blackout gewünscht. Da kann man dann auf einen Schlag gleich so viele Möglichkeiten ausschließen, für mich ist das eine Erkenntnis!", analysiert Tara Tabitha (31) die Lage. Zwölf Kombinationen könne die Österreicherin nun schon vernachlässigen und das helfe ihr dabei, mit dem Jackpot nach Hause zu gehen: "Am Ende nehme ich lieber 130.000 Euro als null Euro!"

Ein anderer Weg, wie die "Are You The One?"-Versuchskaninchen an Geld kommen können, ist es, einen Deal mit Sophia einzugehen. In der vorherigen Woche entschied sich eine Kandidatin für diese Variante, verwehrte ihren TV-Kollegen damit allerdings die Chance, in der Match-Box zu erfahren, ob ein Pärchen ein Perfect Match sein könnte. Die "Love Island"-Bekanntheit Jennifer Iglesias (25) rief als Erste das Codewort "Verkaufen" in die Runde und ergatterte damit einen Sofortgewinn von 20.000 Euro. In der Gruppe kam dieser Entschluss nicht gut an. "Ich finde, das ist eine unfassbar egoistische Entscheidung gegen das Team", schimpfte Laura Lettgen.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

