"Are You The One?"-Match-Box: Jenny steckt alleine Kohle ein

In Folge sieben von Are You The One?-VIP wird es mal wieder spannend: Eigentlich sollte es darum gehen, herauszufinden, ob Anastasia und Alex ein "Perfect Match" sind. Moderatorin Sophia Thomalla (34) enttäuschte die Erwartungen der Gruppe allerdings mit einem überraschenden Angebot: Sie bietet ihnen ganze 20.000 Euro aus dem gemeinsamen Jackpot von 200.000 Euro an. Der Kandidat, der sich zuerst traut, "Verkaufen" zu schreien, hat die Summe sicher auf seinem Konto, egal wie das Spiel ausgeht – ob das Paar in der Match-Box zusammengehört, erfahren sie dann jedoch nicht. Nichtsdestotrotz wird das Angebot angenommen: Realitystar Jennifer Iglesias (25) meldet sich und ruft stolz das magische Wort "Verkaufen" in die Runde! Damit sichert sich die Love Island-Bekanntheit eine ordentliche Finanzspritze, ungeachtet des weiteren Spielverlaufs.

Diese Aktion sorgt bei den anderen Teilnehmern für gemischte Reaktionen. Insbesondere ihre Mitstreiterinnen Nadja Großmann und Laura Lettgen geht Jennys Verhalten gegen den Strich. "Ich finde, das ist eine unfassbar egoistische Entscheidung gegen das Team", wettert die Blondine. Auch ihr Flirt Lukas Baltruschat (30) zeigt sich enttäuscht, da die Beauty angeblich zuvor beteuert hatte, dass sie niemals die Match-Box verkaufen würde. Dass sie mit diesem Schritt "Scheiße gebaut" hat, ist Jenny bewusst. Sie entschuldigt sich bei Anastasia und Alex, die sehnsüchtig auf ihr Ergebnis gewartet haben. Die Berlinerin scheint ihr das jedoch gar nicht übel zunehmen – "Hätte ich auch gemacht", rief sie schulterzuckend zu, als sie von dem Angebot erfuhr. Alex sieht das jedoch etwas anders. "Ist natürlich mies für uns alle", entgegnet er der 25-Jährigen.

Sophia ist mittlerweile für ihre spicy Angebote bekannt – aber tatsächlich finden sich hin und wieder Teilnehmer, die diese trotz der Konsequenzen annehmen. So auch Lina, die mit dieser Entscheidung in der vergangenen "Are You The One?"-Staffel für ziemlich viel Aufruhr sorgte. "Die Person, die gleich als erstes 'Verkaufen!' ruft, macht heute einen Deal mit mir. Und dieser Deal gilt nur für eine Person", erklärte die Moderatorin. Noch bevor ein genaues Angebot folgte, hatte Lina zugeschlagen. Große Enttäuschung machte sich bei ihren Show-Kollegen breit. Die Flugbegleiterin dachte allerdings, dass sie der Gruppe damit etwas Gutes tut und den gesamten Jackpot um 20.000 Euro erhöht – dass nur sie allein etwas von dem Verkauf hat, sei ihr nicht bewusst gewesen.

