Insider verrät: Taylor Swift und Travis Kelce wollen Kinder

Taylor Swift (34) hat den europäischen Part ihrer "The Eras Tour" vor wenigen Tagen abgeschlossen. Nun hat sie etwa zwei Monate Zeit, um neue Energie für ihre letzten Shows zu schöpfen. Wie ein Insider gegenüber OK! verrät, möchte die "Enchanted"-Interpretin dies am liebsten an der Seite ihres Freundes Travis Kelce (34) tun. "Er hat sie bisher nur auf Tour erlebt, also freut sie sich darauf, für eine Weile eine Spielerfrau zu sein", plaudert die Quelle aus und fügt hinzu: "Sobald die Tour vorbei ist, fühlt sie sich bereit, eine Familie zu gründen und Mutter zu werden und sie weiß, dass Travis die Person ist, mit der sie das tun möchte."

Der Tippgeber glaubt außerdem zu wissen, dass eine Hochzeit für Taylor nicht die oberste Priorität habe: "Sie will ein paar Kinder, bevor sie 40 ist, also würde sie lieber nächstes Jahr schwanger werden, als eine große Hochzeit zu feiern – für diese hat sie nämlich noch genug Zeit." Wenn dem Insider geglaubt werden kann, hat die "Wildest Dreams"-Sängerin ihre Pläne zum Thema Verlobung und Heirat jedoch ohne den Footballstar gemacht. Freunde des Paares spekulieren wohl, dass Travis während ihrer Tour-Pause um Taylors Hand anhalten will. "Sie [wird] mit einem großen Ring am Finger zu den letzten Konzerten zurückkehren, bevor sie sich nächstes Jahr eine Auszeit nimmt, um ein Baby zu bekommen", heißt es weiter.

Ein anderer Tippgeber gab im Gespräch mit The US Sun preis, dass Travis wohl bereits einen Verlobungsring besorgt habe. Der Spieler der Kansas City Chiefs habe angeblich mehr als 40 Juweliere besucht und etliche Gespräche mit seinem Schmuckexperten geführt, um den perfekten Klunker für Taylor zu finden. "Er wollte das Beste für seine Herzdame und wollte zeigen, wie sehr er sie liebt", offenbarte der Insider. Weiter hieß es, dass Travis' Suche wohl bereits erfolgreich war: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Taylor nach der Tour-Pause ihre Verlobung mit Travis bekannt geben wird? Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen! Nein, ich denke, die beiden lassen sich noch etwas Zeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de