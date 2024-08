Taylor Swift und Travis Kelce planen schon ihren Ehevertrag

Läuten für Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) bald die Hochzeitsglocken? Die Sängerin und der NFL-Star könnten in ihren gemeinsamen Planungen schon weiter fortgeschritten sein, als bisher gedacht. "Sie betrachten sich schon seit einer Weile als inoffiziell verlobt und sind beide zu 100 Prozent entschlossen, den Rest ihres Lebens zusammen zu verbringen", erklärt ein Insider laut Life & Style. Eine Sache soll längst in Stein gemeißelt sein, wenn es um ihre gemeinsame Zukunft geht: "Taylor würde auf keinen Fall ohne einen Ehevertrag vor den Traualtar treten." Ein genaues Schreiben sei zwar noch nicht aufgesetzt, doch die zwei sollen sich aktuell mit dem Thema auseinandersetzen – es sei jedoch kein leichtes Unterfangen wegen der "riesigen Geldbeträge, die auf beiden Seiten involviert sind".

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Spekulationen um eine mögliche Eheschließung des Popstars und des Profisportlers. So soll sich die Frau eines Funktionärs von Travis' Team, den Kansas City Chiefs, bei einem Konzert verplappert und die Verlobung bestätigt haben. Ein Insider verriet zudem gegenüber The US Sun, dass der Footballspieler den perfekten Ring für seine Liebste gefunden haben soll. Travis habe mehr als 40 Juweliere besucht und über 100 Zoom-Calls und Meetings mit Schmuckexperten abgehalten, um das ideale Schmuckstück zu finden. "Er wollte das Beste für seine Lady und wollte zeigen, wie sehr er sie liebt", erklärte die Quelle.

Seit fast einem Jahr gehen Taylor und Travis nun schon Seite an Seite durchs Leben – und besser laufen könnte es für die zwei Turteltauben aktuell wohl kaum. Trotz Fernbeziehung nehmen sie sich immer wieder Zeit füreinander. So begleitete der Super Bowl-Sieger seine Liebste in diesem Sommer unter anderem bei Shows in London, Dublin, Amsterdam und sogar in Gelsenkirchen. Nach ihrer letzten Europa-Show will Taylor dafür direkt zu ihrem Liebsten nach Kansas City fliegen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

