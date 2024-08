Kyle Walkers schwere Kindheit prägt seinen Erziehungsstil

Kyle Walker (34) hatte es in seiner eigenen Kindheit nicht immer leicht. Im Podcast "You Will Never Beat" offenbart der Profifußballer, dass er aus dem "harten Erziehungsstil" seines Vaters etwas für seinen eigenen Nachwuchs mitgenommen habe. "Ich lasse meine Kinder nicht mehr unverdient gewinnen. Wenn ich sie einfach so gewinnen lasse, wird es traumatisch für sie, wenn sie mal verlieren", erklärt er seinen Erziehungsansatz und führt fort: "Wir spielen im Garten Fußball und ich gebe alles, weil ich ihnen dadurch beibringe, dass sie bessere Menschen und Gewinner werden."

Der Kicker erzählt im weiteren Gespräch, dass er versuche "so weit wie möglich nicht dasselbe" in Sachen Erziehung wie sein Vater zu tun. Kyle erklärt: "Aber es gibt eine Sache, die er mich gelehrt hat: Ein Gewinner zu sein. Das versuche ich an die Jungs weiterzugeben." Der 34-Jährige habe seine Kindheit in einer Sozialsiedlung verbracht – manchmal wünsche er sich, seine Kinder würden diese Erfahrung ebenfalls sammeln können. Er argumentiert: "Ich wünschte, ich könnte sie manchmal in diese Siedlung bringen, damit sie sich mit anderen Leuten treffen und andere Freunde haben."

Kyle ist der Vater von sechs Kindern. Mit seiner Frau Annie Kilner hat er die vier Kids Riaan, Roman, Reign und der im April dieses Jahres geborene Sohn Rezo. Allerdings hat der britische Kicker auch mit seiner Ex-Affäre Lauryn Goodman zwei gemeinsame Kinder: Kairo und Kinara. Mit der Influencerin hat er eine sehr angespannte Beziehung, weshalb er sich wohl aus der Erziehung dieser beiden Kinder aktuell heraushält. Eine Quelle verriet gegenüber The Mirror: "Leider musste er aufgrund von Lauryns Verhalten die Entscheidung treffen, sich emotional aus dem Leben der Kinder herauszuhalten."

Getty Images Kyle Walker gemeinsam mit seinen drei Söhnen

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

