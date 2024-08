Molly-Mae Hagues Freunde warnen sie vor Comeback mit Tommy

Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) trennten sich nach einer fünfjährigen Liebesgeschichte. Der Boxer soll seine Freundin mehrfach betrogen haben, weshalb ein Insider gegenüber OK! behauptet: "Ihre Freunde und ihre Familie raten ihr, stark zu bleiben und Tommy nicht zurückzunehmen. So sehr sich Molly auch wünscht, dass Bambi beide Elternteile bei sich hat, weiß doch jeder, dass es Molly allein besser geht." Die gemeinsame Tochter Bambi ist inzwischen eineinhalb Jahre alt, und der Influencerin soll es davor grauen, sie ohne den Sportler aufzuziehen. "Eine alleinerziehende Mutter zu sein, ist hart und einsam, und es wird in den nächsten Monaten noch härter werden", ist sich die Quelle sicher.

Dass ihr kleiner Sprössling für Molly nun an erster Stelle steht, war vor wenigen Tagen auf Fotos zu erkennen, die Daily Mail vorliegen. Darauf ist die stolze Mama mit ihrem Nachwuchs beim Besuch eines Streichelzoos zu sehen. Mit Meerschweinchen auf dem Schoß saß die 25-Jährige auf einem Heuballen und schaute Bambi beim Spielen zu. Ein Beobachter erklärte gegenüber dem Magazin: "Wenn man bedenkt, was sie gerade durchmacht, sind solche friedlichen Aktivitäten wahrscheinlich genau das, was sie braucht."

Auch ihr Ex-Verlobter verbrachte kürzlich Zeit mit dem Kleinkind, und eine Expertin für Körpersprache vermutete, dass er damit vor allem seiner Verflossenen ein Signal senden wollte. Die Bilder, die The Sun postete, zeigen Tommy dabei, wie er seine Tochter auf dem Arm trägt. "Sein angewinkelter Arm zeigt seinen 'starker-Vater'-Boxer-Bizeps und sein Gesichtsausdruck, mit dem leicht gesenkten Kinn, scheint eine ruhige und ernste Entschlossenheit auszustrahlen, so als ob er sich darauf konzentriert, wo seine Prioritäten liegen", analysierte Judi James die Schnappschüsse.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter Bambi

