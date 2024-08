Nach Trennung: Molly-Mae Hague lenkt sich mit Baby im Zoo ab

Molly-Mae Hague (25) macht aktuell eine schwierige Zeit durch, denn sie und ihr langjähriger Partner Tommy Fury (25) haben sich kürzlich getrennt. Trotz des Liebes-Aus bläst die Beauty aber nicht nur Trübsal, sondern lenkt sich mit ihrer Tochter Bambi im Streichelzoo Reddish Vale Farm in Stockport ab. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die TV-Bekanntheit beim Kuscheln mit Meerschweinchen oder Füttern einer Kuh zu sehen. "Molly-Mae sah sehr ruhig und entspannt aus, sie kraulte die Meerschweinchen und lächelte, als sie Bambi im Spielbereich zuschaute", erinnert sich ein Beobachter und ist sich sicher: "Wenn man bedenkt, was sie gerade durchmacht, sind solche friedlichen Aktivitäten wahrscheinlich genau das, was sie jetzt braucht."

Obwohl einige Besucher Molly erkannten, ließen sie die Medienpersönlichkeit in Frieden. "Es waren viele andere Leute mit ihren Kindern da und wir haben sie alle wahrgenommen, aber niemand hat Molly belästigt. Es war schön zu sehen, dass sie etwas Zeit mit ihrer Tochter verbringen konnte und ganz normale Dinge machte", merkt der Insider gegenüber dem Magazin an.

Die gleiche Art von Rücksicht, die Molly erfährt, bekam ihr Ex zuletzt leider nicht. Da der Profiboxer der Mutter seines Kindes fremdgegangen sein soll, stellen sich zahlreiche Fans auf die Seite der 25-Jährigen. Dies geht sogar so weit, dass Tommy vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit angepöbelt wurde – und das in Anwesenheit der einjährigen Bambi. "Molly-Maes Fans sind sehr wütend auf Tommy und er wurde in der Öffentlichkeit beschimpft", beschreibt ein Insider gegenüber The Sun.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2024

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

