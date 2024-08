Salva war "überfordert" als "Beauty & The Nerd"-Nachzügler

Salvatore Vassallo zog erst in der zweiten Folge von Beauty & The Nerd mit seiner Nerd-Dame in die Villa ein. Gemeinsam mit Joelle verstärkt er nun die Gruppe – seine Team-Partnerin ist der allererste weibliche Nerd der Staffel. Wie der Realitystar sich als Nachzügler gefühlt hat, verrät er jetzt in einem Promiflash-Interview: "Ich war extrem aufgeregt – alle kamen zu mir und haben mich sozusagen beschnuppert. Ich war völlig überfordert damit, da ich so eine Situation [als Nachzügler] in meiner ganzen TV-Karriere noch nicht hatte." Kurz nach seinem Einzug habe er sich alles "in Ruhe angeschaut" und angefangen, "jeden einzelnen Kandidaten zu analysieren".

Und auch seine Mitstreiter schauten sich Beauty Salva genau an. "Ich habe die Blicke auf jeden Fall mitbekommen", offenbart der 30-Jährige weiter gegenüber Promiflash. Er habe auch schnell gemerkt, dass er für einige kein Fremder gewesen sei: "Gefreut haben sich die meisten Beauty-Ladys nicht, da sie mich aus anderen Formaten kannten." Das habe er "an dem einen oder anderen Blick ablesen" können. Die Ex on the Beach-Bekanntheit fügt noch hinzu: "Ich denke, jeder der Beautys hatte nur eine einzige Frage im Kopf: 'Mache ich mir den Salvatore hier in der Villa zum Freund oder Feind?'"

Sein Einzug in der zweiten Folge verlief eigentlich sehr herzlich – nur die Begrüßung von Kim Virginia Hartung (29) war nicht sonderlich nett. Sie stellte sich bei ihm als "Badass B*itch" vor, die "auf der ganzen Welt bekannt ist". Für Salvatore sei ihr Verhalten erschreckend gewesen, wie er im Gespräch weiter verrät: "Kims erste Begegnung war sehr primitiv mir gegenüber und ich war schockiert, in welcher Art und Weise sie auf mich zugekommen und mit mir umgegangen ist."

Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Salvatore Vassallo im September 2020

