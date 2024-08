Salva und Nerd-Lady sind Nachzügler bei "Beauty & The Nerd"

In der zweiten Folge von Beauty & The Nerd bekommt die Gruppe Verstärkung – die erste Nerd-Dame zieht in die Villa ein. Als Team-Partner bekommt Cosplay-Fan Joelle niemand Geringeren als Realitystar Salvatore Vassallo an ihre Seite. Eine wilde Mischung: Während Salvatore sich in der Vergangenheit vor allem durch sein machohaftes Auftreten einen Namen machte, ist die 21-Jährige eher schüchtern und zurückhaltend. Allerdings nicht beim Thema Styling: Der Anime-Fan aus Kassel kommt verkleidet als seine liebste Mangafigur.

Die männlichen Nerds sind ganz aus dem Häuschen, nun auch eine Frau in ihren Reihen zu haben. "Joelle ist auf jeden Fall eine Süße", gesteht Kris im Einzelinterview. Auch Joelles Beauty Salvatore wird herzlich begrüßt – nur mit einer Mitstreiterin wirkt der Start eher holprig. Dass sich Kim Virginia Hartung (29) ihm direkt als die "Badass B*itch" vorstellt, die "auf der ganzen Welt bekannt ist", findet der 30-Jährige ziemlich unsympathisch: "Ich weiß nicht, wer die denkt, wer sie ist. [...] Sie kommt so fake rüber." Er ist sich sicher – von der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin lässt er sich nichts sagen. Sowieso stellt die Temptation Island-Bekanntheit klar: "Meine Nerdin ist nach meiner Mama die einzige Frau, die mir was beibringen kann."

Ob sich zwischen den beiden Social-Media-Stars das nächste Drama der Staffel anbahnt? Bereits in der ersten Episode flogen ordentlich die Fetzen: Dass Christin Okpara (28) und Daniel von Mitstreiterin Vanessa nominiert wurden, passte der Beauty überhaupt nicht. "Das sind diese Messer, die von hinten kommen, mit denen du gar nicht rechnest. Du bist eine Falsche", wetterte die 28-Jährige.

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

ProSieben Die Nerds von "Beauty & The Nerd"

