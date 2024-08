Fans sind sicher: Selena Gomez und Benny Blanco sind verlobt

Läuten bei Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) etwa bald die Hochzeitsglocken? Mit einem neuen Beitrag im Netz bringt die Schauspielerin jetzt nämlich die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. In ihrer Instagram-Story postet sie ein Spiegel-Selfie, auf dem sie in einem goldschimmernden Kleid posiert, während der Musikproduzent hinter ihr steht. Auffällig daran ist: Sie platziert ein Herzchen-Emoji über dem Ringfinger ihrer linken Hand.

Ihre Aufnahme betitelt die Only Murders in the Building-Darstellerin mit nichts außer den Worten: "Wir gehen aus" – doch ihre Fans sind überzeugt: Selena versucht zu verheimlichen, dass sie und Benny den nächsten Schritt wagen! "Versteckt sie den Verlobungsring?", fragt sich ein Nutzer auf X, während ein anderer anmerkt: "Ich glaube, Selena Gomez hat sich gerade verlobt, denn warum bedeckt sie sonst ihre linke Hand?"

Wie viel an den Spekulationen dran ist, wissen wohl nur die 32-Jährige und Benny – jedoch hat sich bisher keiner der beiden dazu geäußert. Dafür machte Selena ihrem Liebsten kürzlich eine süße Liebeserklärung im Netz. Sie veröffentlichte eine Reihe an Bildern, die sie gemeinsam mit dem 36-Jährigen zeigten, und schrieb dazu: "Danke, dass du heute und jeden Tag dein Leben mit mir teilst."

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Denkt ihr auch, dass Selena und Benny verlobt sind? Es sieht ganz danach aus! Nein, das Emoji über ihrem Ringfinger ist bestimmt nur Zufall. Ergebnis anzeigen



