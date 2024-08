So feiert Ed Westwick seine dreitägige Luxushochzeit mit Amy

Morgen geben sich Ed Westwick (37) und seine Amy Jackson (32) endlich das Jawort! Der Gossip Girl-Star hat mit seiner Verlobten ein riesiges Hochzeitswochenende in Italien geplant. Dort ist das Paar bereits eingetroffen – und nun kommen immer mehr Details zu ihren Plänen ans Licht. Ein Insider verrät gegenüber The Sun: "Ed und Amy flogen am Donnerstagnachmittag in einem achtsitzigen Privatjet mit ihrer engsten Familie nach Italien, bevor sie im Hof des Castello di Rocca Cilento ein paar leckere Drinks für eine kleine Gruppe von Freunden veranstalteten." Weiter erklärt er, dass die "eigentlichen Feierlichkeiten" wohl erst heute mit einer "fünfstündigen Bootstour ab Salerno" starten.

Nur eine Stunde von der italienischen Hafenstadt entfernt, möchte der 37-Jährige morgen seine Modelfreundin zur Frau nehmen. Dabei sollen sie ihre Hochzeit gegen 16:30 Uhr in einem mittelalterlichen Schloss unter freiem Himmel an der Amalfiküste feiern. Es werde erwartet, dass das Paar dabei keine Kosten scheue, wie das Magazin weiter berichtet. Nach der Zeremonie folgt eine Feier, die wohl bis in die Morgenstunden gehen soll. Zur Entspannung können sich die Gäste daraufhin am Sonntag bei einer sechsstündigen Poolparty mit einem leckeren Mittagessen verwöhnen lassen.

Ed und seine Amy sind seit 2022 ein Paar. Zwei Jahre später hatte der Schauspieler ihr die Frage aller Fragen gestellt. Von dem Moment teilte er einen niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Auf einer langen Brücke in den Schweizer Alpen ging er vor seiner Amy auf die Knie – und die Britin nahm den Antrag sofort an. Nun folgt am Wochenende endlich ihre große Traumhochzeit!

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick 2024

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, 2023

