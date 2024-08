Feier in Italien: Ed Westwicks Hochzeitswochenende beginnt

Ed Westwick (37) ist bald ein verheirateter Mann. Der Schauspieler und seine Verlobte Amy Jackson (32) befinden sich nämlich gerade auf dem Weg nach Italien, denn dort beginnt bald ihr Hochzeitswochenende. Auf Instagram postet Ed eine ganze Reihe von Bildern, die einen Einblick in den ersten Tag ihrer Feierlichkeiten geben. Los ging es mit einem gemeinsamen Flug in einem gemütlichen Privatjet – mit dabei waren sowohl die ganze Familie als auch eine Menge Freunde. Mit den Worten "Lass uns heiraten, Baby", untertitelt der Gossip Girl-Darsteller die Fotoreihe. Er schreibt weiter: "Wir haben einen kleinen, chilligen Pizza- und Pastaabend gemacht, um unsere Familie und die Hochzeitsgäste willkommen zu heißen." Wann genau die beiden vor den Altar treten werden, verraten sie noch nicht.

Gefeiert wurde aber auch schon vor der eigentlichen Hochzeit: Amy beging ihren Junggesellinnenabschied mit einer rauschenden Party. Im Netz ließ sie ihre Fans daran teilhaben: Für sie und ihre Freundinnen ging es nach London, wo sie neben einer Bootstour über die Themse auch eine Fahrt in einer luxuriösen Limousine erwartete. "Mädels in der Stadt. Was für ein Wochenende zum Aufwärmen für unser #WestwickWedding", bedankt sich die Britin bei ihren Freundinnen. Und auch Outfit-technisch machte Amy eine super Figur. Neben einem eleganten Einteiler und weißem Cowboyhut präsentierte sie außerdem einen sexy Glitzerfummel, den sie mit einem Schleier kombinierte.

Zusammen sind Amy und Ed bereits seit Sommer 2022. Rund anderthalb Jahre später ging der 37-Jährige dann den nächsten Schritt und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Für den Antrag suchte er sich die romantische Kulisse der Schweizer Alpen aus. Auf einer Hängebrücke über den schneebedeckten Bergen ging er dann vor seiner sichtlich überwältigten Partnerin auf die Knie. "Zur Hölle, ja!", betitelte Amy die Bilder im Netz. Nun steht einer gemeinsamen Zukunft wohl nichts mehr im Wege. Denn immerhin verriet Ed bereits, dass er sich mit seiner Amy eine kleine Familie vorstellen könne. So verriet er im Interview mit Hello!, dass er sich "hundertprozentig" Kinder wünsche.

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson im August 2024

Getty Images Ed Westwick mit seiner Verlobten Amy Jackson, im Februar 2024

