Trotz Pax' Unfall: Brad Pitt startet Motorradtour in Island

Pax Jolie-Pitt (20) landete im Juli nach einem Crash auf einem E-Bike im Krankenhaus. Seinen Vater Brad Pitt (60) scheint das aber nicht davon abzuhalten, sich auf zweirädrige motorisierte Gefährte zu verlassen. Doch der Hollywoodstar entschied sich für einen etwas größeren Motor: Er wurde jetzt dabei fotografiert, wie er sich in Island auf eine Tour mit einem Motorrad vorbereitet. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt den sechsfachen Vater auf einem Parkplatz beim Packen seiner Taschen. In voller Montur ist der Schauspieler kaum zu erkennen. Wenig später braust er mit seinen Kumpels davon.

Der Unfall seines Sohnes ereignete sich nur wenige Wochen vor Brads Ausflug. Pax war im Berufsverkehr von Los Angeles mit einem Elektrofahrrad unterwegs und soll in voller Fahrt in ein Auto geknallt sein. Dabei trug der 20-Jährige angeblich keinen Helm, weshalb er mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach einigen Wochen in der Klinik konnte Pax zwar wieder nach Hause, aber seine Genesung wird wohl langwierig sein. "Pax ist von der Intensivstation entlassen worden. Er erlitt ein komplexes Trauma und beginnt nun den langen Weg der Genesung und Physiotherapie", offenbarte ein Insider Anfang August gegenüber People.

Wer Pax nicht im Krankenhaus besuchen durfte, war allerdings Brad selbst. Der Promispross wollte seinen Vater angeblich nicht sehen. Das Verhältnis von dem Filmstar zu seinen Kids ist seit der Scheidung von Angelina Jolie (49) schwierig und aktuell scheint die Distanz immer größer zu werden. Die Situation, seinen Sohn nach dem Unfall nicht sprechen zu können, soll dem 60-Jährigen Angst gemacht haben, meinte eine Quelle zu Daily Mail: "Brad ist verzweifelt und besorgt über Pax' Unfall, aber er kann ihn nicht erreichen." Mama Angelina hingegen sei die ganze Zeit an Pax' Seite gewesen.

Getty Images Brad Pitt bei einem Formel-1-Rennen in Austin, Texas

Getty Images Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt

