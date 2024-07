Fahrradunfall: Pax Jolie-Pitt mit Kopfverletzung in Klinik!

Es sind besorgniserregende Nachrichten: Pax Thien Jolie-Pitt (20) hat einen Verkehrsunfall erlitten. Wie TMZ berichtet, ist der Adoptivsohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) mit seinem Elektrofahrrad auf einer belebten Straße in Los Angeles gegen ein Auto geprallt. Der 20-Jährige habe zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen. Laut Zeugenaussagen soll sich der Promi-Sprössling eine Kopfverletzung zugezogen haben, weshalb er zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Zudem soll er auch Schmerzen in der Hüfte gehabt haben.

Laut dem Newsportal befürchteten die vor Ort eingetroffenen Sanitäter zunächst, dass Pax aufgrund des Aufpralls eine leichte Hirnblutung erlitten haben könnte. Der aktuelle Stand sei aber, dass sein Zustand stabil ist und er die Klinik womöglich heute Abend wieder verlassen darf. Eine persönliche Stellungnahme steht noch aus.

Pax ist das zweitälteste Kind von Angelina und Brad. Im Jahr 2007 adoptierte die Schauspielerin ihn im Alter von drei Jahren aus einem Waisenhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Berichten zufolge soll er als Neugeborenes von seiner leiblichen Mutter ausgesetzt worden sein. Brad adoptierte ihn im darauffolgenden Jahr formell.

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Pax, 2018

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox im Dezember 2014

