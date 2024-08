Danni Büchner spricht im Allstars-Dschungel über Jens' Tod

Daniela Büchner (46) schüttet im Allstars-Dschungelcamp ihr Herz aus. Im Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Kader Loth (51) spricht die Goodbye Deutschland-Auswanderin über den Tod ihres geliebten Ehemanns Jens Büchner (✝49) im Jahr 2018. Kader will von der Familienmutter wissen, ob der TV-Star Angst vor dem Sterben hatte. "Er hatte panische Angst, aber er hatte auch panische Schmerzen. Dementsprechend hat er Medikamente bekommen gegen die Schmerzen und dass sein Körper langsam abbaut", erklärt Danni und erinnert sich an den schlimmen Moment zurück: "Ich saß an seinem Bett und dann um halb sieben – er hat auf den Moment gewartet, in dem ich mit ihm alleine war. Und das war's..."

Die Zeit nach Jens' Tod war für Danni sehr schwer. Sie habe sich lange mit ihrer Trauer auseinandergesetzt. "Dass ich richtig, richtig frei atmen konnte, ohne immer daran zu denken, hat über zwei Jahre gedauert", fasst sie zusammen. Nach seinem Tod erfüllte die gebürtige Düsseldorferin ihrem Mann seinen letzten Wunsch. "Er wollte eingeäschert werden und er wollte nach Hause", betont sie. Deshalb stehe Jens' Urne in Dannis Haus.

Jens verstarb im November 2018 in seiner Wahlheimat Mallorca. Der Reality-TV-Teilnehmer und Schlagersänger kämpfte vor seinem Tod lange gegen Lungenkrebs. Er wurde 49 Jahre alt. Genau wie seine Frau Danni zog auch Jens ins Dschungelcamp. Der Musiker saß 2017 im Rahmen der elften Staffel mit Kader Loth, Marc Terenzi (46), Hanka Rackwitz (55) und Co. am Lagerfeuer. Er belegte den sechsten Platz.

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

RTL Jens Büchner im Dschungelcamp 2017

