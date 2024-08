Das sind die ersten Hochzeitsdetails von Adele und Rich Paul

Adele (36) und Rich Paul (42) werden bald heiraten! Das bestätigte die "Hello"-Sängerin während ihres Konzerts in München vor wenigen Wochen. Nun kommen immer mehr Details zu ihrer Hochzeitsplanung ans Licht, die wohl schon im vollen Gange ist. Wie ein Insider gegenüber Life & Style verrät, ist bereits der Ort ihrer Feierlichkeiten bekannt. "Es wird eine anständig große Feier sein, wahrscheinlich in Kalifornien, gefolgt von einer zweiten Feier in England", offenbart die Quelle. Somit feiert die Britin ihre Hochzeit sowohl in den Vereinigten Staaten, wo sie gemeinsam mit Rich lebt, als auch in ihrer Heimat mit ihrer Familie und ihren Freunden.

Bereits Ende Juli waren Gerüchte über eine Verlobung zwischen Adele und dem Sportagenten aufgekommen. Ein Insider hatte die Neuigkeiten schließlich gegenüber The Sun bestätigt. "Rich plante den Antrag in ihrer Heimatstadt und schenkte ihr einen unglaublichen vierkarätigen Diamantring", verriet er. Laut der Quelle soll der 43-Jährige schon vor einigen Wochen vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen sein. Am 9. August machte die "Skyfall"-Interpretin ihre Verlobung dann endlich offiziell: Stolz präsentierte sie ihrem ausverkauften Publikum in München ihren Klunker.

Allerdings ist es nicht ihr erster Verlobungsring. 2011 hatte sie den Geschäftsmann Simon Konecki kennen und lieben gelernt. Ein Jahr später begrüßten die beiden ihren Sohn Angelo auf der Welt. 2017 gab Adele dann bekannt, dass sie nach einer fünfjährigen Verlobungszeit geheiratet haben – die Ehe zerbrach allerdings im Jahr 2019. Gemeinsam mit ihrem jetzigen Verlobten geht der Superstar seit rund drei Jahren durchs Leben.

Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München

Rich Paul und Adele im November 2023

