Entspannt: König Felipe und Letizia genießen Zweisamkeit

So entspannt hat man König Felipe (56) und Königin Letizia (51) lange nicht mehr gesehen. Das spanische Königspaar wurde jetzt beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant La Lonja del Mar in Madrid erwischt, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen. Ihren Abend zu zweit genossen die beiden ganz leger und herrlich normal: Letizia bewies in einem reinweißen Leinen-Look mal wieder ihr Stilbewusstsein, während ihr Gatte sich für Hemd und Hose entschied. Offenbar verbrachte das Paar noch einen entspannten Abend, bevor es nach der Sommerpause zurück an die Arbeit geht – in wenigen Wochen kehren die Royals nämlich zu ihren Pflichten zurück.

So viel Harmonie zwischen Letizia und Felipe dürfte vor allem den Fans des Paares ein gutes Gefühl geben. Immerhin dominierten zuletzt Affärengerüchte die Schlagzeilen. Nachdem Gerüchte in Umlauf geraten waren, dass vor allem die Königin bereits seit Langem mehrere Liebhaber habe, schien die Stimmung im Palast zu kippen. Vor allem ihrem Mann soll das den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Der Journalist Jaime Peñafiel schrieb in seinem Buch "Letizias Schweigen", dass der Monarch "zerschmettert und zerstört" sei. Von den angeblichen Affären zu erfahren, sei ihm wie ein "Verrat" vorgekommen.

Ursprünglich hatte Letizias Ex-Schwager behauptet, er habe mehrere Jahre eine Affäre mit der Royal-Lady gehabt. 2011 soll sie die Liaison beendet haben. Das Verhältnis der beiden lief angeblich auch weiter, als sie schon mit Felipe liiert war. Zwar ist bisher nicht klar, wie viel Wahrheit in diesen Behauptungen steckt, aber der Ruf der 51-Jährigen litt darunter schwer. Im Palast soll sie sogar von Mitarbeitern und Familienmitgliedern gemieden worden sein. "Letizia bleibt nur noch das Schweigen. Ihr unverantwortliches Verhalten hat sie zur Einsamkeit verurteilt", schrieb Jaime in seinem Buch. Die Königsfamilie habe nur mit ihr gesprochen, wenn es unbedingt nötig gewesen sei.

Getty Images Prinz Frederik, Prinzessin Mary von Dänemark mit Königin Letizia und König Felipe von Spanien, 2023

Getty Images Königin Letizia, 2024

