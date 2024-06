Affären-Skandal: Königin Letizia wird im Palast gemieden!

Die Gerüchte um die angebliche Untreue im spanischen Königshaus halten sich hartnäckig. Unter anderem soll Königin Letizia (51) eine Affäre mit ihrem Ex-Schwager gehabt haben. Laut dem Autor Jaime Peñafiel ein Schlag ins Gesicht für ihren Gatten König Felipe (56). In seinem Buch "Letizias Schweigen" geht der Journalist hart mit der Royal ins Gericht. Der Skandal habe weitreichende Folgen für sie. "Letizia bleibt nur noch das Schweigen. Ihr unverantwortliches Verhalten hat sie zur Einsamkeit verurteilt", so Jaime. Die zweifache Mutter werde im Palast gemieden und die Königsfamilie rede nur mit ihr, wenn es sein müsse. Das habe sie sich selbst zuzuschreiben.

Letizia soll sich ihrem Schicksal derweil fügen und sich im Palast zurückhalten. Sie bleibe still, verhalte sich sogar "unterwürfig" und "gefügig", meint Jaime. Zuvor sei sie diejenige gewesen, die in der Familie den Ton angab, das habe sich nun geändert. "[Letizia kann] sich den Luxus nicht mehr erlauben, mit dieser arroganten, distanzierten Art aufzutreten, die so etwas wie ihr Markenzeichen war", betont der Experte. Das wieder geradezubiegen, scheint derweil eine der größten Herausforderungen zu sein. "Letizia hat eines der bedauerlichsten Kapitel in der Geschichte der spanischen Monarchie geschrieben", zieht Jaime ein hartes Fazit.

Allerdings gibt es mittlerweile Gerüchte, dass auch Felipe keine weiße Weste haben soll. Der 56-Jährige soll laut dem Magazin Caras eine Liebschaft mit einer "reichen Erbin" haben. Dennoch sind die Affären seiner Frau für Felipe wohl nur schwer zu ertragen. Davon zu erfahren habe ihn "zerschmettert und zerstört", schreibt Jaime. Die Untreue sei für den Monarchen ein "Verrat" gewesen. Er habe sogar "aussteigen" wollen – denn von seiner Liebsten hintergangen zu werden, habe ihn "in die Hölle gestürzt".

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien im Zarzuela-Palast 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe, spanischer Regent

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass niemand im Palast mit Letizia zu sprechen scheint? Gar nicht gut, über solche Dinge muss man reden. Verständlich, das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de