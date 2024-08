Giovanni Zarrella plant für Pietro Baby-Überraschung in Show

Große Gefühle und emotionale Momente in der heutigen Giovanni Zarrella (46) Show: Ab 20.15 Uhr wird das Event live aus der Dortmunder Westfalenhalle im ZDF übertragen. Ein besonderes Highlight wartet auf die Zuschauer, als Pietro Lombardi (32) nach der Geburt seines dritten Sohnes zum ersten Mal wieder auf der Bühne stehen wird. Der 32-jährige Sänger wird aber nicht nur performen, sondern auch von Giovanni Zarrella, der die Show moderiert, eine spezielle Überraschung erhalten. Wie Bild berichtet, plant der Musiker, seinen Kumpel zur Geburt seines Kindes während der Live-Show mit einem Geschenk zu überraschen – was genau er sich überlegt hat, will Giovanni aber nicht verraten. Er betont gegenüber dem Blatt jedoch: "Ich freue mich riesig für Pietro und Laura und gratuliere den beiden von Herzen zur Geburt ihres Sohnes. Pietro ist ein Freund von mir, da freut man sich natürlich von Herzen, wenn man sieht, wie glücklich er ist."

Der 32-Jährige und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) verkündeten erst am Freitagnachmittag die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Amelio Elija. Pietro, der wegen der Geburt sogar die Generalprobe der Show verpasste, berichtet im Interview mit der Zeitung: "Ich bewundere Laura. Sie macht das, als wäre es das Normalste der Welt. Was sie für die Kinder tut, einschließlich für Alessio, das macht mich glücklich." Sein ältester Sohn, den er mit seiner Ex Sarah Engels bekam, habe das neue Familienmitglied auch schon kennengelernt: "Alessio und ich waren gestern bei Laura. Er ist sehr glücklich."

Pietro und Laura sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Ein paar Monate nach ihrer Verlobung hießen der DSDS-Star und die Influencerin im Frühjahr 2023 ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs Leano auf der Welt willkommen. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes kann der "Phänomenal"-Interpret es nun auch kaum noch abwarten, seiner Liebsten endlich das Jawort zu geben, betont er im Interview: "Jetzt will ich Laura heiraten. Es steht noch kein Datum fest, aber ich will, dass sie meine Frau wird."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Giovanni eine Überraschung für Pietro plant? Total schön! Eine tolle Geste. Na ja. Ich finde das während einer Liveshow unangenehm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de