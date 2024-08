Jetzt turteln Mats Hummels und Nicola bei einem Fußballspiel

Die Spekulationen um Mats Hummels' (35) Beziehung mit Nicola Cavanis nehmen kein Ende. Das scheint das angebliche Paar jedoch nicht zu stören – denn wie Bilder zeigen, die t-online vorliegen, präsentieren sich der Fußballstar und das Model jetzt erneut zusammen in der Öffentlichkeit. Am ersten Bundesliga-Spieltag sind die zwei nämlich in den Zuschauerreihen der Augsburger WWK-Arena zu finden, wo sie das Fußballspiel des FC Augsburg gegen SV Werder Bremen verfolgen.

Dabei kommen auch ein paar Zärtlichkeiten nicht zu kurz. Zwar kommt es zu keinem Kuss zwischen Mats und seiner Begleitung, dafür fasst Nicola dem 35-Jährigen liebevoll ins Gesicht. Auch sonst sitzen sie recht eng beieinander, während sie voller Spannung der Partie vor ihnen zuschauen. Dass die beiden ausgerechnet bei diesem Spiel sitzen, hat übrigens auch einen bestimmten Grund: Nicola ist wohl ein großer FC-Augsburg-Fan.

Es sind diese Aufnahmen, die die Gerüchteküche um Mats und die zehn Jahre jüngere Dame weiterhin brodeln lassen. Die ersten Spekulationen fingen bereits im November 2023 an. Seitdem wurden die beiden immer wieder zusammen erwischt: Neben einem Turtelurlaub auf Mallorca schlenderten sie zudem kürzlich gemeinsam durch München, wie Bild berichtete. Auf den Schnappschüssen wirkten sie sichtlich verliebt – und spazierten Hand in Hand durch die bayerische Stadt.

Instagram / nicola Nicola Cavanis im Oktober 2023

Getty Images Mats Hummels, deutscher Mittelfeldspieler

Meint ihr, Mats und Nicola werden ihre Beziehung noch offiziell bestätigen? Ja, wenn sie das Gefühl haben, es passt. Nein, vermutlich sehen sie darin keine Notwendigkeit. Ergebnis anzeigen



