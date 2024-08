Justins Mama Pattie Mallette gratuliert zur Geburt des Babys

Justin (30) und Hailey Bieber (27) sind zum allerersten Mal Eltern geworden: Der Sänger und seine Liebste durften kürzlich ihren Sohn Jack Blues auf der Welt begrüßen. Darüber freut sich eine Person ganz besonders: Pattie Mallette (49)! In ihrer Instagram-Story repostet Justins Mama nun den Beitrag ihres Sohnes und schreibt neben einer Reihe weinender Emojis: "Oh mein Herz. Willkommen, Baby Jack! Ich liebe dich so sehr."

Dabei scheint die 49-Jährige ihre Freude kaum in Worte fassen zu können. "Dem Herrn sei Dank, was für ein Wunder", betont sie außerdem. Doch damit nicht genug: Auch auf X gratuliert Pattie dem "Baby"-Interpreten und dem Model. Ebenso wie Justins Papa Jeremy Bieber (49). Dieser macht allerdings den Eindruck, über die Neuigkeiten seines Enkelkindes tatsächlich sprachlos zu sein – denn alles, was er schreibt, ist "Papa".

Die Geburt ihres Sprösslings verkündeten der 30-Jährige und Hailey mit einem Post auf Instagram. Dazu teilte Justin einen Schnappschuss, der den kleinen Fuß seines Sohnes zeigt und betitelte diesen mit den Worten: "Willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber." In den Kommentaren bekam das Paar daraufhin eine Menge Glückwünsche – auch von einigen bekannten Gesichtern. "Jack Blues! Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe diesen kleinen Fuß so sehr", schwärmte beispielsweise Reality-TV-Star Khloé Kardashian (40).

Getty Images Pattie Mallette, Justin Bieber und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

