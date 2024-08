Kevin Costner zahlt seinen neuen Kinofilm aus eigener Tasche

Kevin Costners (69) neuer Film "Horizon" soll als vierteilige Cowboy-Saga erscheinen. Bereits in dieser Woche kommt der erste Part in die Kinos. Wie Bild erfahren haben will, zahlte der Schauspieler eine beträchtliche Summe von umgerechnet 44,8 Millionen Euro, um die Reihe auf die Leinwand zu bringen. Aber warum musste der Oscar-Preisträger eigenständig für die Kosten aufkommen? "Hollywood wollte 'Horizon' nicht – auch nicht Netflix und Co. Aber ich folge meinem Herzen", verrät Kevin gegenüber der Zeitung.

Er sei ein riesiger Western-Fan und daher sei das Projekt eine Herzensangelegenheit für ihn. "Western sind wie Shakespeare. Ich liebe Western!", schwärmt der 69-Jährige und führt weiter aus: "Dieser Western wird immer uns gehören." Aus diesem Grund sei es ihm seine Investition wert. Kevin erklärt: "Vielleicht verliere ich Geld. Aber ich werde immer diesen Film haben! Ich weiß, dass ich auf mein Herz gehört habe."

Für "Horizon" ließ Kevin sogar seine Arbeit an der Serie "Yellowstone" sausen. Der TV-Darsteller richtete sich auf Instagram an seine Fans. "Ich möchte mich bei euch melden und euch wissen lassen, dass ich nach diesen langen anderthalb Jahren, in denen ich an 'Horizon' gearbeitet habe, [...] über 'Yellowstone' nachgedacht habe", hieß es in seinem Statement und lautete ferner: "Diese geliebte Serie, die ich liebe und von der ich weiß, dass ihr sie liebt. Ich habe gerade realisiert, dass ich nicht in der Lage sein werde, Staffel 5B [...] fortzusetzen."

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

