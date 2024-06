Kevin Costner wird nicht mehr zu "Yellowstone" zurückkehren!

Kevin Costner (69) macht es offiziell! In einem Clip, den er auf Instagram teilt, verkündet der Schauspieler, dass er nicht mehr zu der Serie "Yellowstone" zurückkehren wird. "Ich möchte mich bei euch melden und euch wissen lassen, dass ich nach diesen langen anderthalb Jahren, in denen ich an [dem Kinofilm] 'Horizon' gearbeitet habe und all die Dinge getan habe, die erforderlich sind, über 'Yellowstone' nachgedacht habe, diese geliebte Serie, die ich liebe und von der ich weiß, dass ihr sie liebt, habe ich gerade realisiert, dass ich nicht in der Lage sein werde, Staffel 5B [...] fortzusetzen", erklärte er in seinem Statement.

"Es war etwas, das mich wirklich verändert hat. Ich habe es geliebt. Und ich weiß, dass ihr sie geliebt habt. Und ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht zurückkehren werde, und ich liebe die Beziehung, die wir entwickeln konnten, und wir sehen uns im Kino", schließt Kevin sein Video ab. Erst vor wenigen Tagen gab die Produktionsfirma Paramount bekannt, dass die zweite Hälfte der fünften und somit finalen Staffel im November ausgestrahlt wird – wenn auch ohne Hauptdarsteller Kevin.

"Yellowstone" wurde im Sommer 2018 erstmals ausgestrahlt. Die Serie dreht sich um die Geschichte der Dutton-Familie, die die größte Ranch in den Vereinigten Staaten von Amerika betreibt. Das Neo-Western-Drama verhalf Kevin damals wieder zu einem großen Karriere-Push.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr traurig, dass Kevin nicht mehr bei "Yellowstone" dabei ist? Ja, ich hätte ihn gerne noch mal gesehen! Nein, mich interessiert die Serie eh nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de