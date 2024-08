Nach Trennung: Tommy Fury landet Deal für eine Autobiografie

Die Trennung von Influencerin Molly-Mae Hague (25) scheint nicht nur negative Dinge für Tommy Fury (25) mit sich zu bringen. Wie Mirror berichtet, soll er einen guten Deal über einen sechsstelligen Betrag gemacht haben – für ein Buch über sein Leben mit dem Titel "Lightning Can Strike Twice: My Life as a Fury". Wie der Boxer erklärt, nehme er seine Leser mit "auf eine Reise in die Vergangenheit, durch all die Schwierigkeiten und Probleme, die ich in meiner Jugend hatte, und all die Kämpfe, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin, sowie einen Blick in die Zukunft und was sie für mich bereithält."

Der 25-Jährige soll den Vertrag bereits einige Wochen vor Molly-Maes Statement zu ihrem Liebes-Aus unterschrieben haben. Außerdem sei die Beziehung des einstigen Traumpaares ebenfalls Thema in seiner Autobiografie. Was genau Tommy darin schreibt, ist noch nicht bekannt – jedoch werden seine Fans mit der geplanten Veröffentlichung im Oktober mehr erfahren können. Bisher scheint das Interesse aber nicht besonders groß: Wie das britische Medium berichtet, soll das Buch, gemessen an den Vorbestellungen, auf Platz 14.946 der Buchcharts sein.

Das könnte daran liegen, dass in den vergangenen Wochen viele Gerüchte laut wurden, Tommy sei seiner Ex-Freundin fremdgegangen. Diese führten auch dazu, dass der Love Island-Star kurz nach Bekanntgabe der Trennung laut dem Magazin auf Instagram 20.000 Follower verlor. Zwar widersprach seine angebliche Affäre bereits den Spekulationen – ändern konnte sie die Meinung seiner Fans aber trotzdem nicht mehr.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Boxer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Tommys Buch-Deal? Ich freue mich für ihn! Ich verstehe nicht, wozu der nötig ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de