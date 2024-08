Untreu? Jetzt meldet sich Tommy Furys angebliche Affäre

Was ist während Tommy Furys (25) Urlaub wirklich passiert? Vergangene Woche trennte sich Molly-Mae Hague (25) von dem Boxer. Angeblich, weil er ihr fremdgegangen ist. Laut Gerüchten soll er mit einer Dänin bei einem Trip nach Mazedonien beim Feiern fremdgeknutscht haben. Nun meldet sich die Frau, mit der der Brite dort angeblich etwas gehabt haben soll, Milla Corfixen. Sie betont, dass Tommy sie nicht geküsst hat. "Wir hatten einfach nur Spaß", beteuert sie im Gespräch mit Mirror. Er sei ein "Gentleman" gewesen und habe darauf geachtet, dass bei dem Klubabend zwischen ihnen nicht mehr passiert.

Sie habe den Sportler durch einen seiner Sicherheitsleute kennengelernt, mit dem sie befreundet sei. Milla habe der Gruppe einen Klub empfohlen und habe sie dann abends in einer Bar getroffen. Tommy habe sie eingeladen, mit zu seinem Tisch zu kommen, an dem er mit seinen Freunden saß. Dort hätten sie dann lediglich gefeiert: "Wir haben nichts gemacht. Ich hätte nie etwas mit einem verheirateten Mann gemacht, denn er ist im Grunde verheiratet und hat ein kleines Kind." Zudem sei die Dänin selbst in einer Beziehung. Der 25-Jährige meldete sich über seinen Anwalt zu den Gerüchten. "Tommy hat Molly-Mae weder betrogen noch war er am Samstag in Mazedonien", heißt es in dem Statement des Juristen, das dem Magazin vorliegt. Wann der Trip nach Mazedonien stattgefunden hat, ist unklar.

Seitdem Molly-Mae das Liebes-Aus bekannt gab, schweigt sie. Auch zu den Spekulationen über Tommys Untreue hat sie noch nichts gesagt. Die beiden waren rund fünf Jahre zusammen und galten in Großbritannien als wahres Traumpaar der Stars. 2019 hatten sie bei der britischen Version von Love Island teilgenommen und sich dort ineinander verliebt. Im Januar vergangenen Jahres durften sie dann ihre gemeinsame Tochter Bambi auf der Welt begrüßen. Kommendes Jahr sollte ihre Liebesgeschichte eigentlich mit einer großen Hochzeit gekrönt werden, doch die ist nun abgeblasen. Ob die zwei im Streit auseinandergegangen sind, ist nicht klar. Molly-Mae deutete jedoch auf Instagram an, dass etwas Gravierendes zwischen ihnen vorgefallen ist: "Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass unsere Geschichte einmal zu Ende gehen würde, schon gar nicht auf diese Weise."

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass doch mehr zwischen Tommy und Milla lief? Ja, die beiden haben bestimmt geknutscht! Nein, ich glaube den beiden. Zwischen ihnen lief nichts. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de