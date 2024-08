Neue Fotos: Taylor Swift und ihr Travis sind wieder vereint

Taylor Swift (34) läutete mit ihrem finalen europäischen Konzert im Rahmen der "The Eras Tour" vor wenigen Tagen ihre wohlverdiente Auszeit ein. Nun hat die "Cruel Summer"-Interpretin etwa zwei Monate Zeit, um ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Neue Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen, wie Taylor ihre neu gewonnene Freizeit nutzt. Die Sängerin scheint sich ein paar schöne Tage in ihrem Strandhaus in Rhode Island zu genehmigen. Dabei ist sie in bester Gesellschaft: Taylors Freund Travis Kelce (34) ist ebenfalls mit von der Partie.

Die Aufnahmen zeigen das Paar auf dem Balkon des Hauses. Auch wenn die Fotos aus einer weiten Entfernung aufgenommen wurden und deshalb etwas unscharf sind, sind Travis' ikonischer Schnauzer und seine etwas längeren Haare zweifelsfrei zu erkennen. Nach Wochen der Trennung legt der Footballstar liebevoll seine Arme um die "The Smallest Man Who Ever Lived"-Interpretin. Allem Anschein nach sind die beiden nicht allein in Taylors Ferienhaus. Wie das Onlinemagazin berichtet, sind Taylor und Travis wohl in der Gesellschaft von Freunden, da sich zwischendurch ein paar Kinder auf dem Balkon tummelten.

Ein Tippgeber plauderte neulich gegenüber OK! aus, dass Taylor sich sehr auf ihre Auszeit mit Travis freue. "Er [Travis] hat sie bisher nur auf Tour erlebt, also freut sie sich darauf, für eine Weile eine Spielerfrau zu sein", hieß es in dem Interview. Weiter glaubte die Quelle zu wissen, dass die "I Can Do It With A Broken Heart"-Sängerin wohl schon über eigenen Nachwuchs nachdenkt: "Sobald die Tour vorbei ist, fühlt sie sich bereit, eine Familie zu gründen und Mutter zu werden und sie weiß, dass Travis die Person ist, mit der sie das tun möchte." Der Informant betont außerdem, dass die 34-Jährige auf jeden Fall "ein paar Kinder" wolle, bevor sie ihren 40. Geburtstag feiert. "Also würde sie lieber nächstes Jahr schwanger werden, als eine große Hochzeit zu feiern – für diese hat sie nämlich noch genug Zeit", schlussfolgert der Insider.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

