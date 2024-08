So meistern Taylor Swift und Travis Kelce ihre Fernbeziehung

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) trennen momentan Tausende von Kilometern – die Sängerin ist in Europa für ihre Tournee, der Footballspieler trainiert für die kommende Saison in Kansas City. Doch ihre Beziehung leidet unter der räumlichen Trennung und ihren vollgepackten Terminkalendern offenbar nicht! "Taylor und Travis priorisieren sich immer gegenseitig, selbst wenn sie räumlich getrennt sind", verrät ein Insider gegenüber Entertainment Tonight und erklärt weiter: "Sie sind sehr zärtlich zueinander und bleiben ständig per Textnachrichten und FaceTime-Anrufe in Kontakt."

Die Quelle fügt hinzu, dass der Sportler es liebt, seine Partnerin bei ihren Auftritten zu überraschen und ihr Blumen und besondere Geschenke als "Zeichen der Dankbarkeit" mitzubringen. "Sie haben eine unglaubliche Bindung", so der Informant weiter: "Ihre Verbindung ist einzigartig und etwas, das sie beide vorher noch nie erlebt haben." Vor einigen Wochen war Travis auch bei zwei der Deutschland-Shows der 34-Jährigen. In Gelsenkirchen saß er zwei Abende mit im VIP-Bereich und verfolgte das Geschehen. Zuvor war er auch in London bei der "The Eras"-Tour dabei gewesen – sogar auf der Bühne! Vor ihrem Song "I Can Do It With A Broken Heart" kam der NFL-Star auf einmal in einem Smoking dazu, trug seine Liebste über die Stage und machte dann bei der Performance mit.

Auch Taylor unterstützte ihren Freund schon bei einigen seiner Spiele. Auch beim Super Bowl war sie mit dabei – obwohl sie am Tag zuvor noch in Tokio performt hatte. Sie kam rechtzeitig an, feuerte Travis mit ihren Freunden aus einer Loge aus an und gab ihm nach dem Sieg einen leidenschaftlichen Kuss vor laufenden Kameras auf dem Spielfeld. Die Beziehung der beiden Megastars scheint also nicht besser laufen zu können! Könnten da also bald auch die Hochzeitsglocken läuten? Angeblich schon! "Sie betrachten sich schon seit einer Weile als inoffiziell verlobt und sind beide zu 100 Prozent entschlossen, den Rest ihres Lebens zusammen zu verbringen", gab ein Informant gegenüber Life & Style preis. Die zwei überlegen offenbar schon, wie sich ein Ehevertrag mit ihren "riesigen Geldbeträgen, die auf beiden Seiten involviert sind", gestalten könnte.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

