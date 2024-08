Wäre Dennis Quaid bei "The Parent Trap"-Fortsetzung dabei?

Dennis Quaid (70) spielte im 1998 veröffentlichten Film "The Parent Trap" den Vater der Zwillinge Hallie und Elizabeth. Im Interview mit Entertainment Tonight spricht Dennis nun über seine damalige Rolle. Er verrät auch, ob er bereit wäre, eine Fortsetzung der kultigen Komödie zu drehen. "Das wäre fantastisch", betont der "Reagan"-Darsteller und fügt hinzu: "Aber Natasha. Wie sollen wir das ohne Natasha machen?"

Damit meint er seine damalige Schauspielkollegin Natasha Richardson, die in dem Film Elizabeth verkörperte. Vor etwa 15 Jahren musste sich der einstige Cast des Klassikers schweren Herzens von Natasha verabschieden. Die Schauspielerin verstarb im Alter von 45 Jahren an den Folgen eines Skiunfalls. Dennis scheint den Tod seines Co-Stars bis heute nicht vollständig verarbeitet zu haben. Dass Natasha so früh sterben musste, breche dem "The Day After Tomorrow"-Star immer noch das Herz.

Mit seiner Trauer um Natasha ist Dennis nicht allein. Natashas Ehemann Liam Neeson (72) sprach in einem früheren Interview mit Mirror darüber, wie er den Schicksalsschlag nach all den Jahren verkraftet. "Wir reden noch immer jeden Tag, ich und Natasha", gibt der Tatsächlich… Liebe-Darsteller preis. Liam hat mit der "Manhattan Love Story"-Bekanntheit zwei Söhne. Natashas ältester Sohn Micheál verriet einst gegenüber dem Magazin, wie sehr ihn der Tod seiner Mutter getroffen hat: "Es war so plötzlich. Wenn es so unerwartet kommt und ein völlig verrückter Unfall ist, bringt es einen ganz schön durcheinander, ob man nun an das Schicksal glaubt oder nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Natasha Richardson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Natasha Richardson, Schauspielerin und Liam Neeson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass es eine Fortsetzung von "The Parent Trap" geben wird? Nein, ohne Natasha wäre das nicht dasselbe. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de