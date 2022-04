Dennis Quaid (68) darf seine Kinder nun wieder öfter sehen. 2004 heiratete der Schauspieler Kimberly Buffington. Drei Jahre später wurde das Paar Eltern von Zwillingen. Doch die Beziehung der beiden scheiterte 2016. Damals sprach das Gericht Kimberly 75 Prozent des Sorgerechts zu. Wie nun bekannt wurde, sollen sich Dennis und die Geschäftsfrau auf eine neue Regelung des Sorgerechts geeinigt haben.

Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, gehe hervor, dass sich das einstige Ehepaar dazu entschlossen habe, das Sorgerecht zu gleichen Teilen untereinander aufzuteilen. So liege nun ein Plan vor, der besagt, dass der 68-Jährige und seine Ex-Frau die Zwillinge abwechselnd für zwei Wochen bei sich haben. Sollte Dennis sich einmal nicht um seinen Nachwuchs kümmern können, bekomme Kimberly diese Zeit vergütet: Rund 208 Euro erhalte sie für jeden vereinbarten Tag, an dem die Kinder nicht bei ihm sind.

Ob es auch eine neue Vereinbarung bezüglich der Unterhaltszahlung des Schauspielers an die Mutter seiner Kinder gibt, ist nicht bekannt. Wie TMZ 2018 berichtete, verpflichtete das Gericht den Filmstar damals dazu, monatlich umgerechnet 12.700 Euro an seine Ex zu zahlen.

Anzeige

Getty Images Kimberly Quaid und Dennis Quaid im Jahr 2010

Anzeige

Getty Images Dennis Quaid und seine Ex-Frau Kimberly, 2009

Anzeige

Getty Images Dennis Quaid mit seiner Ex Kimberly im April 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de