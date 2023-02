James Bond oder Ehemann? Liam Neesons Frau stellte Ultimatum

Liam Neeson (70) musste sich entscheiden! Der "Taken"-Star hat seit Jahren in actiongeladenen Hollywoodstreifen gespielt – und will noch nicht damit aufhören. Zu sehen war er unter anderem als Jedi in Star Wars: Episode 1 oder in Christopher Nolans (52) "Batman Begins". Beinahe hätte Liam auch noch in einem anderen großen Franchise mitgewirkt. Wegen seiner Frau wurde Liam nicht zum weltbekannten Spion!

Im Interview mit Rolling Stone verriet der "Tatsächlich Liebe"-Darsteller, dass seine verstorbene Frau Natasha Richardson (✝45) sich weigerte, ihn für die Rolle des James Bond vorsprechen zu lassen: "Schindlers Liste kam raus und Barbara Broccoli [Bond-Produzentin] rief mich ein paar Mal an, um zu fragen, ob ich interessiert sei." Nachdem er sein Interesse bestätigt hatte, stellte Natasha ihm ein "ernst gemeintes" Ultimatum: "Sie sagte: 'Wenn du James Bond spielst, werden wir nicht heiraten' und ich wusste, warum. Es gibt all diese wunderschönen Mädchen, die ins und aus dem Bett von Bond steigen."

War die Sorge berechtigt? Im Februar letzten Jahres gab Liam in der TV-Show "Sunrise" zu, sich bei Dreharbeiten von “Blacklight” in eine Frau verliebt zu haben. Und obwohl er nicht mehr über die mysteriöse Frau sagen wollte, verriet er, dass sie bereits vergeben war.

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

Getty Images Natasha Richardson und Liam Neeson bei der "The Other Man"-Premiere in London im Oktober 2008

Getty Images Liam Neeson bei der "The Commuter"-Premiere in NYC im Januar 2018

