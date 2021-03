Vor beinahe zwölf Jahren verlor der Schauspieler Liam Neeson (68) seine Frau Natasha Richardson (✝45). Nach einem tragischen Skiunfall erlag die Darstellerin damals ihrer schweren Verletzung und ließ neben Ehemann Liam auch ihre zwei Söhne Micheál (25) und Daniel zurück. Gemeinsam mit seinem berühmten Vater dreht Micheál jetzt einen Film, in dem Liam und er ein trauerndes Vater-Sohn-Gespann spielen – eine Rolle, in die sich der junge Mann bedauerlicherweise nur zu gut hineinversetzen kann. Nun spricht Micheál über die schwere Zeit nach dem Tod seiner Mutter.

"Es geschah so plötzlich", erinnert sich der 25-Jährige im Interview mit The Times an diesen Moment zurück und fährt fort: "So ein außergewöhnlicher Unfall bringt einen wirklich durcheinander." Micheál betont, wie viel ihm seine Mutter bedeutet hat und beschreibt sie als seine "beste Freundin". In der Zeit nach dem Unfall habe er sich darüber hinaus an jede gemeinsame Erinnerung mit seiner Mutter geklammert – seien es ihre Energie, ihr Lächeln oder ihre Kochkünste.

Um seine verstorbene Mutter zu ehren, entschied sich Micheál sogar vor einigen Jahren dazu, ihren Nachnamen anzunehmen. Sein jüngerer Bruder Daniel heißt dagegen bis heute Neeson. Eine Erklärung dafür hat der ältere Sohn des "Taken"-Darstellers auch parat: Während Daniel schon immer ein Papakind gewesen sei, habe er vor allem an seiner Mutter gehangen.

