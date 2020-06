Jetzt ist es offiziell! Schauspieler Dennis Quaid (66), der vielen Zuschauern aus Filmen wie "The Big Easy" oder "Ein Zwilling kommt selten allein" bekannt sein dürfte, ist seit vergangenem Oktober mit seiner 27-jährigen Freundin Laura Savoie verlobt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage mussten die beiden Turteltauben ihre Hochzeit jedoch aufschieben. Allerdings hat der US-Star jetzt überraschenderweise doch noch Nägel mit Köpfen gemacht. Er hat seine hübsche Blondine geheiratet!

Laut People sollen für Dennis und Laura bereits am 2. Juni die Hochzeitsglocken geläutet haben. Wie das Magazin berichtet, hat sich das frischgebackene Ehepaar das Jawort in einem traumhaften Strandresort im kalifornischen Santa Barbara gegeben. Allerdings den aktuellen Social-Distancing-Forderungen entsprechend: Der einzige Zeuge, der der geheimen Zeremonie beigewohnt haben soll, sei der Pfarrer der beiden. Der "The Day After Tomorrow"-Star soll die private Trauung trotzdem als "wunderschön" beschrieben haben.

Der Bräutigam habe zudem weiter geschwärmt, dass ihn "allein der Blick in die Augen seiner Zukünftigen" glücklich gemacht habe. "Sie war einfach die atemberaubendste Braut", ließ der 66-Jährige gerührt verlauten.

Getty Images Dennis Quaid beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas im September 2019

Getty Images Dennis Quaid und seine Verlobte Laura Savoie

Getty Images Dennis Quaid bei der "The IMDb Show" in Studio City im April 2019



