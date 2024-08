Zwei Monate alt: Jenna Dewan teilt süßen Moment mit Baby

Vor zwei Monaten hieß Jenna Dewan (43) ihre kleine Tochter Rhiannon auf der Welt willkommen. Seitdem schwebt die Schauspielerin im Mama-Glück und teilt regelmäßig Updates mit ihren Fans auf Instagram. Um das zweimonatige Jubiläum der Geburt des Sprösslings gebührend zu feiern, postet sie ein ganz besonders intimes Foto auf ihrem Account: Es zeigt die frischgebackene Dreifachmama im Bett. Sie scheint nur von ihrer Bettdecke umhüllt zu sein, während sie Rhiannon mit einem sanften Lächeln auf den Lippen stillt. Mit einer Hand streicht Jenna ihrer Tochter über den Rücken. Dazu schreibt sie nur: "Zwei Monate mit Rhi."

Der persönliche Einblick hinter die Kulissen entzückt Jennas Fans. "Zwei Monate purer Glückseligkeit. Genieße [deine Tochter] so winzig. Es wird nicht lange so bleiben. Ihr seid beide wunderschön", schreibt ein Fan, während andere schwärmen: "Wie unglaublich und wunderschön. Genieß diese besondere Zeit mit ihr", "Wie niedlich! Ich freue mich so für dich" und "Sie ist so ein süßes Baby! Solche Momente sind wirklich alles!" Viele Fans danken der Schauspielerin auch, dass sie immer wieder die Realität des Mutterdaseins zeigt. Vor einigen Tagen erzählte sie ihren Followern erst, dass sie durch das Stillen eine Brustdrüsenentzündung entwickelt hat. Auch das lobten ihre Fans und schickten ihr massenhaft Ratschläge und Tipps zur Heilung der Entzündung.

Nur weil sie ein neugeborenes Kind hat, heißt das für Jenna aber nicht, dass sie sich eine Auszeit gönnt. Tatsächlich war sie sieben Wochen nach der Geburt schon zurück am Set ihrer Serie "Rookie". Damals hatten sich manche Fans Sorgen gemacht, weil sie sich nicht genügend Mutterschaftsurlaub gegönnt hatte. Doch die geteilten Schnappschüsse zeigen Jenna mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht, während sie die kleine Rhiannon ihren Co-Stars und den Crewmitgliedern vorstellt oder ihr die Haare gemacht werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Baby Rhiannon im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jenna solche intimen Momente mit ihren Fans teilt? Ich finde das nicht so gut, dass sie ihr Baby im Netz zeigt. Ich finde das total schön! Die Fotos sind so niedlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de