BBC entlastet Giovanni Pernice von Mobbing-Anschuldigungen

Kurz nachdem BBC sich erstmals öffentlich zu dem Strictly Come Dancing-Skandal geäußert hat, will Mail on Sunday nun nähere Insider-Infos erhalten haben, wie sich die Show-Verantwortlichen positionieren: Der Sender entlastet Giovanni Pernice (33) von den Vorwürfen. Es gebe keinerlei Beweise dafür, dass er seine Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) gemobbt habe. Das Gegenteil sei der Fall: Es könne belegt werden, dass der Profitänzer eine große Hilfe für Amanda gewesen sei.

2023 war Giovanni Pernice in der britischen Tanzshow der Profitänzer an Amandas Seite. Nach Ende der Staffel wurde er von der Schauspielerin mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Die 50-Jährige beschuldigte ihn, beim Training toxische Methoden angewendet und sexuelle Bemerkungen geäußert zu haben. Der 33-Jährige stritt diese Anschuldigungen vehement ab. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sei er der festen Überzeugung, dass Amanda Unwahrheiten verbreite: "Er und sein Team sind fest entschlossen, dass es etwas Handfestes gibt, das beweist, dass Amanda lügt. Er kann es kaum erwarten, dass die Wahrheit ans Licht kommt. [...] Giovanni wird das nicht auf sich beruhen lassen."

Vor wenigen Tagen berichtete The Sun, dass BBC-Chefin Charlotte Moore ein Statement zu den Negativschlagzeilen abgegeben hat. Dabei ging es sowohl um das angebliche Verhalten von Show-Star Giovanni Pernice als auch von seinem Kollegen Graziano Di Prima (30). Ihrer Meinung nach verdiene jeder "einen fairen und vertraulichen Prozess." Außerdem stellte sie klar: "Lassen Sie uns das Ganze in die richtige Perspektive rücken – dies ist eine Show, die der Nation sehr viel Freude bereitet hat. Sowohl den Menschen, die daran teilnehmen, als auch den Zuschauern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Pernice, Profi-Tänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich BBC auf die Seite von Giovanni stellt? Ja, das habe ich schon erwartet. Nein, ich dachte, sie positionieren sich für Amanda. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de