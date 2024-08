Dschungelcamp-Spoiler: Dieser Kandidat muss das Camp räumen

Die Gruppe hat entschieden, diesem Mitstreiter den Sieg auf die heiß begehrte Dschungelkrone zu verwehren. Auf RTL+ ist bereits die elfte Folge des Allstars-Dschungelcamps abrufbar und sie verrät: Giulia Siegel (49) lieferte bei der Dschungelprüfung nicht ab, genauso wenig wie Kontrahent Gigi Birofio (25). Die Camper mussten also wählen – wen von den beiden möchten sie nach Hause schicken? Sie entschieden sich schlussendlich für Giulia.

Bei der Dschungelprüfung an Tag zehn mussten neben Giulia und Gigi auch Eric Stehfest (35), Daniela Büchner (46) und Thorsten Legat (55) antreten, die ihre Aufgaben deutlich besser meisterten. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit musste eine fermentierte Melone herunterwürgen, Thorsten 250 Milliliter Urin trinken und Käferlarven essen und für Eric stand Kudu-Gehirn auf dem Plan. Da sie ihre "leckeren" Delikatessen erfolgreich verspeisten, durften sie ohne zu wackeln ins Camp zurückkehren.

Dass sich die Gruppe gegen Giulia und für Gigi entschied, ist wohl keine große Überraschung. Immerhin eckte die Tochter von Ralph Siegel (78) regelmäßig mit ihren Mitcampern an. Sei es, weil sie sich nicht an die Regeln der Show hielt und Zigaretten und Luxusartikel teilte oder weil sie sich für den Geschmack ihrer Mitstreiter zu oft in andere Angelegenheiten einmischte. Nach einem Streit mit Sarah Knappik (37) drohte diese sogar mit dem Dschungel-Exit, weil sie es mit Giulia einfach nicht mehr aushalte: "Ich glaube, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielchen, ehrlich, ich kann das nicht mehr."

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel und Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Giulia das Camp verlassen muss? Super! Das war längst überfällig. Ich finde es sehr schade. Ich mochte sie echt gerne! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de