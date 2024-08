Diese zwei Dschungelcamper versagen bei der Essensprüfung

Im Allstars-Dschungelcamp war wieder mal Würgen angesagt! Gigi Birofio (25), Danni Büchner (46), Thorsten Legat (55), Eric Stehfest (35) und Giulia Siegel (49) mussten zum sogenannten Strafgericht – einer der berühmt-berüchtigten Essensprüfungen – antreten. Zwei der Dschungel-Legenden scheiterten dabei auf ganzer Linie. Gigi musste eine Vogelspinne in Gelatine sowie zwei Regenwürmer in 60 Sekunden verspeisen. Dieser Challenge war der TV-Casanova aber nicht gewachsen. Und auch Giulia schaffte es nicht, das Herz eines Spießbocks in der vorgegebenen Zeit herunterzuwürgen. Die Strafe? Eine der beiden muss das Allstars-Dschungelcamp verlassen. Wer seine Luxusgegenstände packen und die Heimreise antreten muss, wurde bislang aber noch nicht im TV gezeigt.

Die anderen drei Camper bescherten ihren Mitstreitern dann aber doch noch einen Sterneregen. Sowohl Danni als auch Thorsten und Eric sprangen über ihren Schatten und schluckten die fragwürdigen Dschungel-Delikatessen. Für Danni stand eine fermentierte Melone auf der Speisekarte, Thorsten musste 250 Milliliter Urin und eine Käferlarve schlürfen und Eric bekam das Gehirn eines Kudu serviert. Für jede verzehrte Busch-Mahlzeit gab es zwei Sterne – insgesamt durfte sich die Truppe also über sechs Sterne freuen.

Aber nicht nur Sonja Zietlow (56) und Jan Köppens (41) Grusel-Speiseplan dürfte bei den Campern für Bauchschmerzen sorgen – am Lagerfeuer herrscht schon seit Tagen schlechte Stimmung! Giulia eckte beispielsweise immer wieder mit ihren Kontrahenten an. Aber auch zwischen Eric und Gigi krachte es gewaltig. Zuletzt fetzten sich dann auch noch Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34), was das Zeug hält.

RTL Gigi Birofio, Danni Büchner und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Sonja Zietlow und Daniela Büchner bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

