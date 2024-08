Georgina und Thorsten Legat müssen zur Dschungel-Schatzsuche

An Tag zehn im Allstars-Dschungelcamp haben Georgina Fleur (34) und Thorsten Legat (55) die Chance, der gesamten Gruppe etwas Gutes zu tun – sie werden auf Schatzsuche geschickt. "Das schaffen wir schon. Da mache ich mir keine Sorgen – Schatzsuche ist leicht", ist sich Georgina sicher. Ihr Challenge-Partner hingegen ist nicht ganz so optimistisch: Bei seiner Teilnahme im Jahr 2016 habe er da andere Erfahrungen gemacht. Dennoch geht das Team die Aufgabe motiviert an: Thorsten habe schließlich eine "sehr hochintelligente Frau" an seiner Seite und Georgina "einen sehr starken Mann" – eine Kombination, bei der nichts schiefgehen könne.

Auch die Aufgabenstellung mindert den Optimismus der ehemaligen Bachelor-Kandidatin nicht: "Also ich gucke manchmal 'Wer wird Millionär' und da weiß ich immer die Antwort – meistens." Das Lösen der Aufgaben läuft ganz gut, allerdings gestaltet sich die Kommunikation der zwei Kandidaten ab und zu schwierig. "Sie überschlägt sich manchmal im Sprechen, da hab ich ein Problem", gesteht der 55-Jährige. Nichtsdestotrotz räumen sie gemeinsam ordentlich ab: Acht von zehn Bilderrätseln lösen die Realitystars und beweisen damit ihr Quiz-Talent – lediglich im Bereich Literatur versagt ihr Grundwissen.

Die Freude ist groß, als die beiden Kandidaten die gewonnene Schatztruhe zurück ins Camp tragen. Doch beinahe geht ihnen die Belohnung durch die Lappen: Bei der finalen Frage, wie viele Ecken ein Stoppschild hat, sind sie sich uneinig. Während Georgina auf acht beharrt, ist Kader Loth (51) überzeugt davon, in Berlin schon mal eines mit sechs Ecken gesehen zu haben. Letztendlich kann die 34-Jährige die Gruppe überzeugen – und behält Recht. "Das hat mich so gefreut, dass ich mich gegen diese neun Personen endlich nach zehn Tagen Dschungelcamp durchgesetzt habe", freut sich nicht nur Georgina, sondern das ganze Camp riesig. Für diese richtige Antwort werden sie mit drei Muffins belohnt. Ein super Ego-Push für die Auswanderin: "Das hat mir echt gutgetan, dass ich Recht bekommen habe." Zuvor fühlte sie sich "wie ein kleines Dummchen behandelt" – weswegen bei der Rothaarigen vor ein paar Tagen sogar Tränen flossen.

RTL Thorsten Legat und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Gregorowius Georgina Fleur, Realitystar

