Insider: Denkt Blake Lively über baldiges Karriere-Aus nach?

Blake Livelys (37) neuer Kinofilm It Ends With Us ist ein riesiger Erfolg. So richtig kann sich die Gossip Girl-Bekanntheit allerdings nicht darüber freuen, wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät. Die harte Kritik, die Blake seit einigen Tagen erntet, scheint ihre Spuren hinterlassen zu haben. "Sie dachte, dies sei ihr Moment, um zu glänzen, aber jetzt sieht sie es als das Ende ihrer Karriere an", behauptet die Quelle und offenbart Blakes angebliche Sorge: "Sie befürchtet, dass danach niemand mehr mit ihr arbeiten will."

Der Tippgeber glaubt außerdem zu wissen, dass die aktuelle Situation der "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin stark zusetzt. "Blake ist auf jeden Fall traurig über den Hass, der ihr entgegenschlägt, und versucht, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, aber das tut sie", betont der Informant weiter. Der Insider gibt in dem Gespräch zudem preis, dass Blake dabei ist herauszufinden, wie sie nach den negativen Schlagzeilen wieder auf die Beine kommen kann: "Sie möchte wirklich weiter produzieren, Regie führen und schauspielern, aber sie weiß, dass sie einen Moment Abstand nehmen muss, um die Zukunft neu zu definieren."

Neben ihren angeblichen Streitigkeiten mit Co-Star Justin Baldoni (40) wurde der Frau von Ryan Reynolds (47) vorgeworfen, die Ernsthaftigkeit von "It Ends With Us" zu überspielen. Da der Film sich mit häuslicher Gewalt beschäftigt, wurde Blake in einem Interview für "Jake's Takes" gefragt, wie Fans am besten mit ihr über die dunklen Themen des Films sprechen können. Die witzig gemeinte Antwort der 36-Jährigen gefiel ihrer Fangemeinde ganz und gar nicht: "[Sie könnten] mich nach meiner Adresse oder meiner Telefonnummer fragen, oder ich könnte mit ihnen einfach meinen Standort teilen."

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

