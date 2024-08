Alle Details zum "It Ends With Us"-Drama um Justin Baldoni

Der Kinofilm It Ends With Us sorgt derzeit für eine Menge Schlagzeilen. Dabei geht es vor allem um Dramen, die sich hinter den Kulissen des Liebesdramas abgespielt haben sollen. Im Mittelpunkt der Anschuldigungen steht Regisseur und Hauptdarsteller Justin Baldoni (40). Vor allem mit Co-Star Blake Lively (36) seien die Fronten verhärtet. Die Gossip Girl-Bekanntheit habe sich in der Gegenwart ihres Schauspielkollegen laut TMZ unwohl gefühlt und werfe ihm sogar Fat-Shaming vor. Unter anderem wegen dieser Differenzen habe sich mittlerweile nicht nur die Blondine, sondern der ganze Cast von Justin distanziert. Alle weiteren Infos zu dem "It Ends With Us"-Drama gibt es im Promiflash-Video!

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de