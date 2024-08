Kylie Jenner zieht die Zeit mit Timothée ihren Freunden vor

Kylie Jenner (27) ist total happy in ihrer Beziehung mit Schauspieler Timothée Chalamet (28) – und scheint dadurch jetzt auf einige andere Menschen in ihrem Leben verzichten zu wollen. Wie Daily Mail berichtet, soll sich die jüngste Schwester von Kim Kardashian (43) von den meisten ihrer Freunde distanziert haben und am liebsten Zeit zu Hause verbringen. "Sie zieht es vor, größtenteils ein Stubenhocker zu sein", offenbart ein Insider und fügt hinzu: "Für Kylie geht es um ihre Familie, ihre Kinder und dann verbringt sie offensichtlich viel Zeit mit Timothée."

Der Reality-TV-Star konzentriere sich darauf, für seine zwei Kinder Stormi (6) und Aire (2) da zu sein und sich um sein Unternehmen zu kümmern – und habe die Zeit, auszugehen und "das Hollywood-Freundschafts-Ding zu machen", hinter sich gelassen. "Sie vermisst ihre Zeit im Hollywood-Trubel nicht und ist nicht daran interessiert, Freunde außerhalb ihrer Blase zu haben", erklärt die Quelle. Außerdem soll sie derzeit auch nur den Kontakt zu ihrer Freundin Anastasia Karanikolaou (27) halten, wie ein zweiter Informant verrät: "Sie ist die einzige Person, an die sich Kylie wendet und die einzige Person, die ihr den Rücken gestärkt, [...] und sie nicht verraten hat."

Demnach seien Anastasia – oder Stassie, wie ihr Spitzname lautet – und der "Call Me by Your Name"-Darsteller die einzigen Personen, mit denen Kylie "so oft wie möglich" Zeit verbringen wolle. Das wurde auch kürzlich an ihrem 27. Geburtstag deutlich. Den verbrachte das Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans nämlich auf den Bahamas und hatte dabei ihre engsten Freunde im Schlepptau. Während Fotos, die Deuxmoi vorliegen, die zweifache Mama und Timothée beim Verlassen eines Privatjets zeigten, teilte Kylie außerdem einen Schnappschuss von sich und ihrer besten Freundin auf Social Media.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids Stormi und Aire Webster, Mai 2024

Instagram / staskaranikolaou Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou im August 2024

Was sagt ihr dazu, dass sich Kylie von ihren Freunden distanziert hat?



