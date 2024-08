Ohne Schampus? So feierte Sofia Richie ihren 26. Geburtstag

Sofia Richie ist ein Jahr älter! Am 24. August feierte das Model seinen 26. Geburtstag im Kreise seiner Familie. Auf Instagram ließ die Tochter von Lionel Richie (75) ihre Community an ihrem Ehrentag teilhaben und postete fleißig private Einblicke ihres Geburtstages. Am Abend ging es für das Geburtstagskind offenbar schick essen: In ihrer Story teilte Sofia ein Foto eines edel gedeckten Tisches, hinter dem sich das Meer samt sommerlicher Abendsonne erstreckte. Aber nicht nur ihren Geburtstag feierte sie, sondern auch das dreimonatige Jubiläum ihrer kleinen Tochter Eloise. "Wir feiern 26 Jahre und drei Monate", schrieb sie zu einem Foto von sich und ihrem Baby.

Natürlich trudelten zahlreiche Glückwünsche für Sofia ein, von denen sie einige im Netz teilte. "Alles Gute zum Geburtstag für meine schöne Schwester! Ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. [...] Ich kann es kaum erwarten, noch viele besondere Erinnerungen zusammen mit unseren Babys zu kreieren", schrieb beispielsweise It-Girl Paris Hilton (43) zu einer Reihe von Bildern, die sie und Sofia an ausgelassenen Abenden zeigen. Auch Lionel ließ es sich nicht nehmen, seiner Tochter die herzlichsten Geburtstagswünsche zu übermitteln: Der "Stuck on You"-Interpret teilte dazu einige Kinderfotos seiner Tochter auf Social Media und beließ es bei den Worten: "Ich liebe dich, mein Vögelchen."

Für Sofia ist es der erste Geburtstag mit Baby. Die kleine Eloise erblickte Ende Mai dieses Jahres das Licht der Welt und ist der erste gemeinsame Nachwuchs der 26-Jährigen und ihres Mannes Elliot Grainge. In ihrer Rolle als Mama scheint Sofia richtig aufzugehen, trotzdem musste sie bereits den einen oder anderen Abstrich in ihrem Leben mit Kind machen. Da Eloise über den Tag verteilt mehrere 90-minütige Schläfchen macht, spielt sich das Leben des Models momentan nur noch in dieser Zeit ab, wie es gegenüber Wall Street Journal verriet: "Außerdem habe ich gelernt, dass ich spontaner bin, als ich immer gedacht habe."

Getty Images Paris Hilton und Sofia Richie im Januar 2017

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

