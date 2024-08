So gut verstehen sich Paris Hilton und Nicole bei TV-Dreh

Wer fühlt sich bei diesem Anblick auch wieder ins Jahr 2005 zurückversetzt? Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt Paris Hilton (43) und Nicole Richie (42) wieder vereint – während des Drehs zu dem Revival von "The Simple Life". Die zwei Kult-It-Girls posieren gemeinsam top gestylt in passenden Outfits vor dem Saban Theater in Beverly Hills, in dem die "Paris & Nicole The Encore"-Show stattfand. Wie Teenie-Freundinnen lachen und posieren sie für die Kameras und genießen die Aufmerksamkeit und den Applaus.

Nach ein paar Minuten wird der Auftritt vor den Paparazzi aber unterbrochen: Eine Set-Mitarbeiterin kommt auf die beiden zugelaufen, um sie zurück zu den Dreharbeiten zu holen. Zunächst scheinen sich die Girls noch nicht losreißen zu können, folgen aber schließlich den Anweisungen – im Gegensatz zu den Dreharbeiten in den 2000er-Jahren sind sie schließlich nicht mehr Anfang 20, sondern echte Profis.

Im Frühling dieses Jahres verkündeten die beiden TV-Persönlichkeiten die Rückkehr der Realityshow. Im Original tauschten die Hotel-Erbin und die Designerin ihr glamouröses gegen ein eher einfaches Leben ein – was sich als ein riesengroßer Erfolg entpuppte. Ob die Neuauflage daran anknüpfen kann? Lionel Richie (75), der Vater der heute 42-Jährigen, bestätigte gegenüber Entertainment Tonight das, was auch ihr Auftritt vor den Fotografen während der Dreharbeiten vermuten lässt. "Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Die beiden machen mir schon Angst, wenn sie nur nebeneinanderstehen", scherzte der Sänger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei einem Event in NYC im November 2014

Anzeige Anzeige

David Klein/Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, Paris und Nicole bald wieder zusammen im TV zu sehen? Ja, ich kann es gar nicht erwarten! Na ja, ich bin skeptisch, ob das so gut wird wie das Original. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de