Tommy ade: Molly-Mae Hague hat ihren Verlobungsring abgelegt

Molly-Mae Hague (25) ist nicht länger mit Tommy Fury (25) zusammen. Mit der Trennung endete jedoch nicht nur die Beziehung zwischen ihr und dem Boxer, auch ihre Verlobung wurde aufgelöst. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die britische Love Island-Bekanntheit jetzt ein ganz besonderes Schmuckstück abgelegt hat. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Molly-Mae mit ihrer Tochter Bambi und einer Freundin unterwegs – und trägt dabei ihren Verlobungsring nicht mehr.

Berichten zufolge ist die Beziehung des einstigen Traumpaares daran gescheitert, dass Tommy die 25-Jährige betrogen hat. Und wie The Sun berichtete, geht Molly-Mae sogar davon aus, dass nun einige Frauen an die Öffentlichkeit gehen und behaupten werden, dass ihr Ex auch mit ihnen fremdgegangen ist. "Molly-Mae ist nicht nur besorgt darüber, sie erwartet es", erklärte ein Insider und fügte hinzu: "Sie ist am Boden zerstört."

Den engsten Umkreis der Influencerin würde das bestimmt auch nicht überraschen. Laut OK! warnte dieser sie nämlich, sich bloß nicht mehr auf ihn einzulassen. "Ihre Freunde und ihre Familie raten ihr, stark zu bleiben und Tommy nicht zurückzunehmen. So sehr sich Molly auch wünscht, dass Bambi beide Elternteile bei sich hat, weiß doch jeder, dass es Molly allein besser geht", verriet eine Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr auch, es werden bald weitere Frauen mit Fremdgeh-Geschichten an die Öffentlichkeit gehen? Ja, ich glaube, da kommt noch einiges auf Molly-Mae zu. Nein, davon gehe ich nicht aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de