Trotz Laura: "Are You The One?"-Ozan ist in Dana verknallt

Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernen sich die Singles immer intensiver kennen. In der zehnten Folge kommt Oguzhan Gencel schließlich zu einer Erkenntnis und schüttet den anderen Kandidaten sein Herz aus. "Ich hab mich verknallt, ich könnte sie die ganze Zeit angucken", schwärmt er von Dana Feist und fügt hinzu: "Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und das schüchtert mich teilweise auch ein. Ich mag Danas Stimme, ich mag Danas Augen, ich mag tatsächlich einfach Danas Nähe. [...] Bei ihr werde ich schwach."

In der Villa geht fast jeder auf Tuchfühlung – bis auf die Ex von Gigi Birofio (25). Dass sich die Beauty so zurückhaltend zeigt, stößt vor allem bei ihren Mitstreiterinnen Laura Maria Lettgen und Tara Tabitha (31) auf Unverständnis. "Wenn sie hier nichts macht, muss man das auch einfach respektieren", nimmt Ozan seine Herzdame während einer Lästerei in Schutz. "Wir zwei müssen darüber nicht diskutieren, weil da kommen wir nicht auf einen Nenner", wettert die 31-Jährige daraufhin auch gegen ihn. Der einstige Bachelorette-Kandidat beendet schließlich das Gespräch, weil Tara zu "dumm" wäre, um ihn zu verstehen.

Dass Ozan auf einmal mit Dana liebäugelt, dürfte für viele Fans überraschend kommen – immerhin hatte er es zuletzt mit einer anderen Dame ordentlich krachen lassen. In der Badewanne des Boom Boom Rooms legten er und Laura Morante (33) richtig los und lieferten sich eine wilde Knutsch-Session. "Boah, die kann echt gut küssen", betonte der Muskelmann danach voller Begeisterung.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralettgen "#CoupleChallenge"-Kandidatin Laura Maria Lettgen im Februar 2022

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Ozan und Dana ein Perfect Match wären? Ja, ich finde, die beiden passen toll zusammen. Nein, ich finde, das passt überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de