Versöhnung von Prinz William und Harry soll unmöglich sein

Zwischen Prinz William (42) und Prinz Harry (39) herrscht weiterhin Funkstille – könnte sich das ändern, sobald der älteste Sohn von König Charles (75) den Thron besteigt? Der Royal-Experte Michael Cole gibt gegenüber GB News an, dass der Mann von Prinzessin Kate (42) Harry von zukünftigen royalen Pflichten fernhalten wolle und eine Versöhnung der beiden ausgeschlossen sei. Er betont, William würde nicht "verzeihen" können, was sich sein kleiner Bruder in der vergangenen Zeit geleistet habe. "William wird nach dem, was Harry getan hat, nicht mehr nachgeben. Er hat das Undenkbare getan", will Michael wissen und fügt hinzu: "Was Männer nicht ertragen können, sind zwei Dinge: Kritik an ihren Fahrkünsten und an ihren Frauen."

Michael meint mit der Aussage, Harry habe das "Undenkbare" getan, dass Harry und Herzogin Meghan (43) "kein Hehl aus ihrer Verachtung gegenüber Kate" gemacht haben. Zudem habe der Rotschopf seiner Schwägerin in der Netflix-Serie "Harry & Meghan" die Schuld daran gegeben, 2005 auf einer Party ein Nazi-Kostüm zu tragen. Außerdem behauptete Harry, die dreifache Mutter habe Meghan nachgeahmt, als Letztere sich Lipgloss auftrug. All diese Sachen sollen William so sehr verärgert haben, dass er eine Versöhnung mit seinem jüngeren Bruder ausschließen soll.

Auch Harry soll sich sicher sein, dass eine Versöhnung zwischen ihm und William nicht mehr möglich ist. In einem Interview mit The Telegraph verriet der 39-Jährige: "Es gibt einige Dinge, die passiert sind, vor allem zwischen mir und meinem Bruder und in gewissem Maße auch zwischen mir und meinem Vater, von denen ich einfach nicht möchte, dass die Welt sie erfährt. Ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen würden."

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz Harry bei König Charles' Krönung im Mai 2023

