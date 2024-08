Amira Aly schießt gegen Olli: Er zahlt nichts für die Kinder

Die Scheidung von Amira Aly (31) und Oliver Pocher (46) ist seit wenigen Wochen durch und die beiden konnten eine Einigung erzielen – im Interview mit Bild verteilte die Moderatorin nun aber einige Spitzen an ihren Ex! Als es um ihren Gewinn von 100.000 Euro bei Schlag den Star ging, meinte Amira: "Da ich gerade in Köln für mich und meine beiden Söhne ein Haus baue und mein Ex-Mann Olli Pocher, entgegen seiner öffentlichen Behauptungen, nichts für die Kinder bezahlt, werde ich die 100.000 Euro behalten." Sie wolle mit dem Geld unter anderem die Kinderzimmer finanzieren und "die vielen anderen Rechnungen, die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist."

Weiter behauptete die TV-Bekanntheit, dass der Comedian seit einem Jahr keinen Kindesunterhalt mehr gezahlt habe, "auch wenn Olli das anders darstellt." Vor Gericht wurde der Unterhalt offenbar nicht geregelt. "Auf Unterhalt für mich hatte ich bei der Scheidung freiwillig verzichtet. Er hat folglich auch keinen Cent dafür bezahlt, dass ich seinen Namen abgelegt habe. Dies war mein Wunsch und meine freie Entscheidung", betonte Amira weiter.

Am Samstag konnte Amira das Match gegen die Sängerin Vanessa Mai (32) bei "Schlag den Star" für sich gewinnen. Das war auch der erste Auftritt der einstigen Let's Dance-Teilnehmerin, bei dem sie nicht mehr mit dem Nachnamen Pocher aufgetreten ist. Nach der Scheidung von Olli ließ sich Amira beim Standesamt ihren Mädchennamen Aly wieder eintragen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/AEDT Amira Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2023

Anzeige Anzeige

ProSieben Vanessa Mai und Amira Pocher bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Olli nichts an Amira zahlt? Finde ich nicht schlimm – er muss es ja nicht. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de